Глава Адыгеи поручил отраслевым министрам усилить работу по участию республики в федеральных программах

СЕГОДНЯ 18:16 2018-10-30T18:26:10+03:00

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На нем обсудили ключевые направления экономики республики. Министр финансов РА Довлетбий Долев доложил о параметрах исполнения бюджета. В доходную часть региональной казны поступило 7,7 млрд. рублей. Это 110% к уровню прошлого года. Доходы местных бюджетов необходимо активизировать за счет погашения задолженностей по земельному налогу. Глава Адыгеи поставил задачу перед муниципалитетами оперативно решить данный вопрос.

Далее были озвучены некоторые параметры экономического развития региона. И.о. министра экономического развития и торговли РА Анзаур Куанов доложил, что за 10 месяцев регион сохранил положительную динамику в экономике. Темп роста промышленности составил 103%, сельского хозяйства – 99,4%.

В продолжение обсуждения темы, связанной с развитием инфраструктуры малого и среднего бизнеса, выступил министр труда и соцразвития РА Джанбеч Мирза. По информациируководителя ведомства, в ближайшее время готовится к открытию МФЦ для бизнеса в п. Яблоновском Тахтамукайского района. Перед органами власти, курирующими вопросы экономики, строительства, цен и тарифов, стоит задача создания регламентов работы ресурсоснабжающих организаций для работы с МФЦ. Это должно ускорить и облегчить для предпринимателей процесс подключения к энергосетям.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Мурат Кумпилов остановился на вопросах, связанных с началом отопительного сезона во всех муниципальных образованиях республики. При этом особое внимание необходимо уделить погашению задолженностей по газу. В частности, это касается Майкопа, Адыгейска, Красногвардейского и Шовгеновского районов.

О ситуации, связанной с завершением уборки, доложил заместитель министра сельского хозяйства РА Аслан Хапачев. Кукуруза убрана на 97% посевных площадей, рис – на 94%, подсолнечник – на 97% и соя – на 94%.

В ходе обсуждения вопросов сельского хозяйства, Глава Адыгеи указал на недопустимость неполного освоения средств, выделяемых федеральным бюджетом на закладку садов интенсивного типа. При этом Мурат Кумпилов акцентировал внимание на ситуации, сложившейся в Майкопе и Теучежском районе, где, из-за неосвоения, средства господдержки были перераспределены на другие направления – поддержку начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм. Конкурсы по данным госпрограммам продлены.

- Невыполнение условий господдержки влечет за собой штрафные санкции и, в последующем, – сокращение лимитов. Главам муниципалитетов до конца года необходимо предпринять исчерпывающие меры по реализации условий госпрограммы, - подчеркнул Мурат Кумпилов.