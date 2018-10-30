Мурат Кумпилов поставил задачи по развитию спорта

СЕГОДНЯ 18:29 2018-10-30T18:31:58+03:00

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По информации председателя комитета РА по физкультуре и спорту Мурата Дагужиева, в республике на прошлой неделе прошел первый этап спартакиады органов власти. Представители различных ведомств соревновались по футболу, теннису и шахматам. Всего приняло участие 15 команд от всех министерств и ведомств, а также муниципальных образований республики.

Основной тур спартакиады назначен на декабрь. Команды будут состязаться по волейболу, баскетболу, стрельбе из пневматического оружия и бильярду. Планируется сделать данную спартакиаду традиционной с весенним и осенним этапами.

Глава республики подчеркнул важность исполнения майского указа Президента России по увеличению процента населения, систематически занимающегося спортом. Сейчас он в регионе составляет 38%, что выше среднероссийского показателя, но в планах - доведение данного показателя до 55%. В этом отношении спартакиада органов власти тоже может стать одним из мероприятий, способствующих популяризации физкультуры и спорта.

Далее руководитель спорткомитета проинформировал о положении футбольной команды «Дружба» (Майкоп) в турнирной таблице. После победы над «Ангуштом» (Назрань) «дружбинцы» находятся на пятом месте ПФЛ зоны «Юг». В начале ноября команда будет принимать у себя лидера чемпионата – команду «Чайка» (Ростовская область).

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Мурат Кумпилов отметил, что проведенный на днях в Адыгее финал Кубка России среди женских команд по футболу должен способствовать дальнейшему развитию спортивной инфраструктуры Адыгеи. Руководитель спорткомитета заверил, что все поставленные задачи по итогам встречи Главы республики с генди ректором Российского футбольного союза будут выполнены. Это касается участия Адыгеи в мероприятиях РФС, организации спортивных сборов и матчей.

Кроме того, отмечено, что по поручению Главы республики подготовлены постановления об образовании стрелкового клуба и школы вольной борьбы. В раках проекта по строительству ледового дворца спорткомитет взял на себя обязательство о создании отделения хоккея. Также прорабатывается вопрос о создании ассоциации коновладельцев и коннозаводчиков. В текущем году также планируется завершение двух спортивных комплексов – в п. Энеме и а. Понежукае.

Глава Адыгеи поставил задачу детально проработать вопросы организации спортивных событий в регионе.

- Каждое спортивное мероприятие должно становится праздником для болельщиков и любителей спорта. Необходимо учитывать опыт других регионов, которые активно развивают не только спорт, но и спортивный сервис, создают комфорт вокруг спортивных мероприятий. Все это, в конечном итоге, направлено на привлечение людей к спорту и пропаганду здорового образа жизни, - сказал Мурат Кумпилов.