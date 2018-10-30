2018-10-30T20:11:31+03:00
Общество

«В стакане была вода»: героиня видео, обмывающая капитанские звездочки, расстроена, что ролик попал в сеть

Сотрудница полиции не пьет и занимается пауэрлифтингом
Ольга СУХОВА@kp_kuban
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Елена Дрозд с медалью за отличную службу. Фото: архив Елены ДроздЕлена Дрозд с медалью за отличную службу. Фото: архив Елены Дрозд
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- Вы что, если бы я столько водки выпила, на соревнования утром бы не встала. В стакане была вода! - 41-летняя сотрудница вневедомственной охраны Росгвардии из Краснодара Елена Дрозд вмиг стала знаменитой на всю страну после видеоролика, на котором она обмывает новое звание. С двухсотграммовым стаканом, на дне которого – заветные звездочки.

- Капитан полиции Дрозд! – осушает стакан она, превращаясь из старшего лейтенанта в капитана под бурные аплодисменты присутствующих.

- Вот это женщина! Любому мужику фору даст, - завистливо обсуждает ролик мужская половина страны. Но нашлись и те, кто начал осуждать сотрудницу полиции. Мол, в форме и так себя ведет.

Сотрудница полиции обмывает звездочки.

Увидели ролик и на работе Елены. А сама капитан полиции сейчас сидит на валерьянке – ролик выгрузил кто-то из той самой компании, с которой она отмечала новое звание.

- Новое звание обмывала после работы, с коллегами собрались в кафе. Я даже не обратила внимание, что кто-то меня снимает на видео, чтобы потом выгрузить ролик в сеть, - плачет Елена. Она – мать троих детей, а в свободное от работы время занимается… пауэрлифтингом. – Звание я получила еще два месяца назад, и только сейчас по сети пошел этот ролик. 7 сентября обмывали, а на следующий день (8 сентября) на соревнования поехала, поэтому в стакане была вода, простая питьевая вода.

Выжимает Дрозд 325 кило. Фото: архив Елены Дрозд

Выжимает Дрозд 325 кило. Фото: архив Елены Дрозд

На тех соревнованиях Елена заняла 1-е место в своей весовой категории (84+). Выжала 325 килограмм.

На работе у Елены Дрозд – сплошные благодарности и медали – за пять лет безупречной службы, за десять, за пятнадцать. Во вневедомственной охране Дрозд трудится уже 15 лет. Хотела стать стюардессой, но на борт самолета не взяли из-за роста. Поэтому пошла в полицию. Как-то даже спасла своего коллегу-мужчину от разъяренной девицы. Тогда парни из вневедомственной охраны разнимали двух в стельку пьяных мужиков. А жена одного из них вдруг решила напасть на водителя, который привез сотрудников правоохранительных органов вместе с Еленой на место. Как говорят в полиции, Дрозд дала ей отпор. За что получила личную благодарность от начальства.

- Елена Дрозд – наш самый ценный работник. Она пропадает ночами на работе, за ней, как говорится, как за каменной стеной. Иной раз мужик не рискнет, так она вместо него пойдет, - рассказывают в отделе, в котором работает женщина. - К тому же Ленка еще и пауэрлифтингом занимается, с ней точно хулиганы не забалуют.

В большой спорт капитан Дрозд пришла год назад. В зал ее привел муж, так они стали вместе заниматься. Теперь она победительница всевозможных региональных соревнований, а скоро еще и мастера спорта получит. И на всех состязаниях представляет Росгвардию.

КОММЕНТАРИЙ ТРЕНЕРА

"Лена - чемпионка Краснодарского края, она перспективная спортсменка"

- Не может быть, Лена не пьет, у нее режим, соревнования каждый месяц, - говорит старший тренер сборной Краснодарского края по пауэрлифтингу Андрей Сидоренко. – Ко мне она пришла в декабре, года еще не занимается, а уже такие успехи. Лена – чемпионка Краснодарского края по пауэрлифтингу. Она очень ответственная спортсменка, три раза в неделю почти по три часа в зале торчит. И никогда не жаловалась, что сложно, что тяжело. На носу – чемпионат Южного федерального округа. Елена подает большие надежды, мастера спорта защищать будет.

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