Жителей Краснодарского края заворожил необычный танец птиц

СЕГОДНЯ 08:32 2018-10-30T22:28:35+03:00

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Удивительное явление увидели жители станицы Некрасовской Усть-Лабинского района. В небе птицы устроили настоящее танцевальное шоу.

Издалека можно было подумать, что среди облаков движется однородная темная масса. Кажется, в небе парит единый организм - настолько плавные и органичные его движения. Но стоит приглядеться, как понимаешь, «черная тучка» состоит из сотен небольших птичек. Сбиваясь в одну группу, они выписывали в небе пируэты.

Жители станицы, запечатлевшие «живое облако», поспешили загрузить видео в Сеть. Одни пользователи, посмотрев ролив, не поверили, что пернатые могут настолько синхронно двигаться, потому были уверены, что запись не что иное, как компьютерная графика. Другие комментаторы восприняли танец птиц как предупреждение перед непогодой.

- Этот ролик был снят как раз за день до наводнения на Черноморском побережье, неужели птицы уже тогда чувствовали, что ожидается непогода? - недоумевал житель Туапсе.

Однако все оказалось более прозаично. Красивое явление в небе называется мурмурация. Это своего рода прощальный танец скворцов перед приходом зимы.

- На записи видна стая птиц, скорее всего, скворцов, которая собралась вместе для отлета на юг. Хочу сказать это абсолютно нормальное явление для такого времени года, - объясняет «Комсомольской правде» - Кубань» краснодарский орнитолог Анна Шиян. - У этих птиц стая летит не клином, как у гусей, а просто группой, ориентируясь на действие соседей.