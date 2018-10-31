В Краснодаре восстановили поврежденный взрывом газа дом на улице Славянской

СЕГОДНЯ 10:05 2018-10-31T10:35:03+03:00

Правда, жильцы пострадавших квартир смогут вернуться в свое жилье лишь в конце ноября [фото]

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Рухнувшие этажи в доме на улице Славянской, где 10 марта произошел взрыв бытового газа, наконец восстановили. Строители практически с нуля воссоздали разрушенные стены дома 4 и 5 этажа, перекрытия, лестничные пролеты, внутренние перегородки, возвели кровлю, заменили инженерные коммуникации.

- Рабочие восстановили кирпичную кладку и ее рисунок по фасаду так, чтобы она не отличалась от остальной части дома, - говорит директор городского департамента строительства Максим Карпенко. - Для этого дома, который был построен в 1968 году, пришлось делать специальный заказ на изготовление металлических форм для лестничных маршей и бетонных плит для основания балконов - таких уже давно не выпускают.

Фото: администрации города.

Сейчас в 17 квартирах четвертого подъезда, который больше всего пострадал от взрыва, идут отделочные работы.

- Сейчас - финишная прямая, идет отделка помещений, - сказал глава города Евгений Первышов. - Вскоре дом будет выглядеть так, как раньше, не останется никаких следов последствий взрыва.

Строители сделают социальный ремонт в квартирах, чтобы в них можно было сразу жить. В каждом помещении рабочие выполнят чистовую отделку потолка и стен, уложат напольное покрытие, установят и подключат сантехнику и газовые плиты, при необходимости, заменят двери. В комнатах уже смонтированы новые биметаллические батареи, сделана электропроводка и коммуникации.

Фото: администрации города.

- В завершающей стадии процесс подключения подъезда к газоснабжению, - сообщают в администрацию города. - В ближайшие дни будет проводиться опрессовка отопительной системы для подачи тепла.

Параллельно рабочие расчищают двор от строительного мусора, чтобы восстановить благоустройство. Проезд перед подъездом заасфальтируют, заменят бордюры, приведут в порядок клумбы.

Среди тех, кто с нетерпением ждет возвращения домой, семья Корниловых. В одночасье Татьяна, Юрий и двое их сыновей остались без крыши над головой.

- Я наведываюсь в дом каждую неделю, смотрю, как там ремонт идет. Дня три-четыре назад там газовики работали, прокладывали трубы, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» Юрий Корнилов. - Выглядит, конечно, хорошо. Правда, мы еще не получили документов о качестве. Наш дом же должны еще проверить и после экспертизы дать заключение о том, что в квартире проживать можно, это безопасно.

Сейчас пострадавшая от взрыва семья живет на съемной квартире, которую они снимают за свой счет. Выплаты по потере имущества они уже получили.

- Ждем, когда сможем вернуться. Конечно, надо будет еще мебель купить. Говорили, что 1 ноября сможем въехать, но сейчас сроки вроде перенеслись, - добавляет Юрий.

По словам властей, новоселье жильцы пострадавшего подъезда смогут отпраздновать через несколько недель - рабочие планируют закончить ремонт к концу ноября.

Напомним, ЧП случилось утром 10 марта. В квартире на пятом этаже четвертого подъезда пьяный хозяин забыл выключить печь. Из-за чего произошла утечка газа - и взрыв. Погиб жилец квартиры на пятом этаже, находившейся в эпицентре взрыва. Травмы различной степени тяжести получили семь человек, из них двое детей.

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