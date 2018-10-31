Законодательные инициативы краевого парламента претворят в жизнь

СЕГОДНЯ 13:33 2018-10-31T13:35:17+03:00

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В краевой столице стартовали мероприятия в рамках XXIX Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации (ЮРПА). На нее приехали 10 делегаций из Адыгеи, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии-Алании, Абхазии, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, Республики Крым и Севастополя.

Мероприятие прошло в Краснодаре первый раз. В апреле этого года на XXVIII Конференцию парламентарии собирались в Ялте, где Краснодарский край принял председательство в Ассоциации. Перед официальной частью представители парламентов Краснодарского края и Республики Крым посетили одну из краевых больниц Краснодарского края, где сейчас под наблюдением врачей находятся девять человек, пострадавших в трагедии в керченском колледже. Спикер ЗСК Юрий Бурлачко и председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов пообщались с пострадавшими, передали им подарки, пожелали скорейшего восстановления. За день до этого Председатель ЗСК, возглавивший делегацию из Краснодарского края, прибыл в Керчь, где почтил память погибших в массовом расстреле и возложил цветы на месте трагедии у политехнического колледжа. Также он посетил городскую больницу №1, в которой лечат шестерых пострадавших.

После возложения цветов стороны встретились в республиканском парламенте, где обсудили перспективы развития яхтенного туризма в двух регионах и подписали двухстороннее соглашение.

- Курортные территории Краснодарского края и Крыма необходимо развивать. Поэтому совершенно своевременно наши крымские коллеги подняли вопрос о развитии яхтенного туризма. Он очень перспективен и для Краснодарского края. Сегодня мы рассмотрим его детально, перед предстоящим вынесением на 29-ю Конференцию Южно-Российской Парламентской Ассоциации, - подчеркнул Юрий Бурлачко.

На повестке около 50 вопросов

Основные мероприятия XXIX Конференции ЮРПА прошли в столице Кубани 26 октября. По итогам предварительных обсуждений на Совете ЮРПА руководители парламентских делегаций сформировали повестку конференции.

- У каждой делегации есть свои наработки в той или иной сфере. Вместе мы можем принять оптимальное решение и направить согласованную позицию на федеральный уровень, - считает председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

ЗСК представило 13 законодательных инициатив, в числе которых внесение изменений в федеральные законы «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», «Об образовании в Российской Федерации» и другие. Всего было рассмотрено около 50 пунктов повестки.

Пленарное заседание

Главное событие конференции - пленарное заседание, прошедшее в краевой столице с участием губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, заместителя полномочного представителя Президента РФ в ЮФО Анатолия Сафронова, сенатора Владимира Бекетова, депутата Государственной Думы Ивана Демченко и других.

Открыл заседание председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко, расставив приоритеты повестки дня.

- Мы та сила, которая направляет законотворческие процессы на самые актуальные темы для своих субъектов. Неспроста сегодня одним из первых мы рассматриваем вопрос общественной безопасности. В свете недавних трагических событий в Керчи пришло четкое понимание того, что настало время принять решение о выработке единых стандартов безопасности для социальных объектов, и эти стандарты должны реализовываться во всех регионах, - сказал Юрий Бурлачко.

Помимо безопасности на заседании обсудили другие вопросы. В рамках XXIX Конференции депутаты рассмотрели одну из важнейших для кубанского АПК тем - развитие чаеводства. На обсуждение участников также была вынесена актуальная ситуация с бытовыми отходами. Законодатели обсудили и вопросы образования, социальной сферы, ЖКХ и многое другое.