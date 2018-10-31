Не по зубам: В Сочи пациент судится со стоматологом за голливудскую улыбку стоимостью почти 3,5 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 16:58 2018-10-31T17:46:11+03:00

Вот так жил себе спокойно и беды не знал, пока дантиста в Сочи не повстречал. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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46-летний бизнесмен из Новосибирской области уже и не рад, что связался с сочинской клиникой. Илья Попов (имя и фамилия изменены – Авт.) всего лишь хотел усовершенствовать свою улыбку. А в итоге потерял деньги, здоровье, да еще и приобрел ненужную популярность.

А начиналось все весьма безобидно. В 2017 году Илья познакомился с мужчиной, как позже выяснилось, стоматологом одной из частных клиник в Сочи.

- Приходи, сделаю тебе голливудскую улыбку! - зазывал он к себе на прием.

Илья выкроил время, записался в клинику. При встрече дантист предложил ему сделать виниры (фарфоровые или композитные пластинки, замещающие внешний слой зубов – Авт.)

Удовольствие оказалось недешевым. За всю работу пациенту выписали нехилый счет – аж на 2,3 миллиона рублей. Вот только вместо красивой улыбки у Ильи начались проблемы.

- После того, как я сделал зубы, у меня постоянно болели нижняя челюсть, голова, мышцы подбородка, опухал язык и щеки, - рассказывал Илья. - Разговаривать было тоже больно, появились дефекты речи, зубы стали чувствительными к холодному и горячему. Даже есть нормально не мог.

Разочарованный мужчина считает, что работу стоматолог выполнил неправильно, потому и начались его беды. Обратившись в клинику, попросил все исправить. Врачи любезно соглашались, разумеется, за отдельную сумму. В итоге цифры в плане лечения Ильи оказались и вовсе космическими – 3,3 миллиона рублей. Хотя даже беглого просмотра по объявлениям об услугах достаточно, чтобы понять - обновить улыбку в Сочи можно было в разы дешевле.

План лечения Ильи.

Например, Илье провизорные реставрации (защита после обтачивание зубов на время изготовления коронки – Авт.) обошлись в 868 тысяч рублей – 31 тысяча за один зуб. Хотя в другой сочинской клинике такую услугу нашему герою могли предоставить за 6 500-7 000 рублей. За цельнокерамические коронки пациент выложил 960 тысяч рублей за 16 зубов, хотя в другой сочинской стоматологии такие коронки стоят на порядок дешевле –512 тысяч рублей. А самая дорогая кондилография (исследование, позволяющее записать движения височно-нижнечелюстного сустава – Авт.) в клиниках курорта обошлась бы бизнесмену до 20 тысяч рублей. Ему же пришлось раскошелиться на 76 тысяч.

И ладно бы заплатил за качество! После каждых встреч с горе-врачом Илья спешил закупаться обезболивающими. Стоматолог не спешил признавать свою ошибку. Своего пациента он направил на консультации к гастроэнтерологу, невропатологу, кардиологу и аллергологу.

- Это не наш профиль, - разводили руками медики.

Разочарованный мужчина считает, что работу стоматолог выполнил неправильно, потому и начались его беды.

- Я предлагал сочинской клинике решить проблему мирно. Они возвращают мне деньги за некачественное лечение, а я спокойно иду в другую клинику устранять проблемы со здоровьем, - говорит недовольный новосибирец. - Но клиника мне на встречу не пошла.

Устав от постоянных болей во рту, Илья обратился за помощью в краснодарскую стоматологию. На лечение здесь он потратил еще 528 тысяч рублей. Вот так жил себе спокойно и беды не знал, пока дантиста в Сочи не повстречал.

- Мы с моим клиентом подали претензию к клинике, потребовав добровольно возместить нанесенный ущерб, - говорит адвокат Юлия Казанцева. - Пока ждали ответ, выяснилось, что на моего клиента.. подали иск – якобы мой клиент недоплатил еще 800 тысяч рублей. Пациент оказался должен клинике, а не наоборот.

В итоге Илья обратился в суд, потребовав от медучреждения за некачественно оказанные услуги, а также в качестве морального вреда 3,8 миллиона рублей.

- На одном из судебных заседаний, врач, который лечил моего клиента, принес заключение от частных специалистов, экспертов в сфере стоматологии. Ознакомившись с документом, понимаю, что врач нарушил закон. Пытаясь доказать свою невиновность, он передал третьим лицам всю медицинскую информацию (карты, план лечения) и персональные данные (фамилия, имя, отчество, адрес) моего клиента. Даже фотографии им предоставил, - объясняет Юлия Казанцева. - Мы были в шоке, потому что все эти сведения - врачебная тайна. Конечно, врач имеет право предоставлять в суд любые доказательства, но добыты они должны быть законным путем.

В Адлерском районном суде Илья с адвокатом заявили ходатайство о том, чтобы это экспертное заключение признать недопустимым доказательством.

- Более того, мы попросили суд принять меры частного характера, сообщить в правоохранительные органы об этом факте, чтобы было возбуждено уголовное дело по статье 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни», - заявляет защитник. - Пока служитель Фемиды никак не отреагировал на это, процесс отложили на 7 ноября. Ситуация все-таки нестандартная, судебной практики по такой категории дел в России практически нет, чтобы за разглашение врачебной тайны медиков привлекали к уголовной ответственности. Многие пострадавшие пациенты просто молчат и не заявляют в полицию.

Один из видов наказания по этой статье - отстранение от должностных обязанностей.

- Такой специалист, который разглашает информацию о своем пациенте, не должен работать врачом хотя бы какой-то период времени, - заявляет Юлия Казанцева.