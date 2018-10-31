На Кубани географический диктант напишут в библиотеках, школах, вузах и воинских частях

СЕГОДНЯ 16:10 2018-10-31T17:46:11+03:00

Всего в крае 11 ноября будут работать более 300 площадок

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11 ноября тысячи жителей Краснодарского края разных возрастов возьмутся за ручки и напишут географический диктант. Международная просветительская акция Русского географического общества пройдет уже в четвертый раз.

На Кубани в этом году откроется рекордное количество площадок в крупных и малых городах, селах, станицах и даже хуторах. Это школы, вузы, колледжи и техникумы, библиотеки, дома культуры и даже воинские части.

- Заявки площадок еще обрабатываются, но смело можно сказать, что Краснодарский край в лидерах по их количеству. Здесь откроется более 300 мест, где можно написать диктант. Годом ранее было 122. Всего же зарегистрировано более 3000 площадок, - рассказали «КП-Кубань» в РГО.

В Краснодаре одна из крупнейших площадок, рассчитанная на 350 человек, будет работать в Кубанском государственном университете. Чтобы проверить свои знания географии, нужно найти ближайшую к вам площадку из списка и позвонить по указанному номеру. Если у вас нет возможности попасть на диктант, его можно написать онлайн. Полный список площадок тут.

Участникам географического диктанта предстоит ответить на 30 вопросов разной степени сложности.

- Задания этого года будут отличаться от заданий предыдущих лет – вопросы станут менее сложными, отчасти рассчитанными на сообразительность, умение мыслить логически. Интеллектуальное соревнование будет похоже на викторину, а не на экзаменационный тест, - рассказали в РГО.

Участие в акции добровольно и анонимно. Свой результат можно будет узнать на сайте по индивидуальному номеру, который присваивают каждому бланку.

На всех площадках акция начнется 11 ноября в 12:00 по местному времени, а на сайте – в 14:00 по московскому времени.

Написать диктант онлайн можно будет написать в течение трех дней – до 14:00 15 ноября.