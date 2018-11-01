Ночь искусств 2018 в Краснодаре: полная афиша мероприятий

СЕГОДНЯ 11:51 2018-11-01T11:51:53+03:00

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Ночь искусств 2018 в Краснодаре отметят 4 ноября. В этот день с 19:00 библиотеки, музеи, театры, галереи и выставочные залы будут работать до 23:00 бесплатно. ну когда еще выпадает такая возможноть, культурно отдохнуть и не заплатить ни копейки.

Краснодарский театр кукол

ул. Красная, 31.

Фойе

18:35 - 19:05 - Мастер-класс «В каждом живет артист». Актер-кукловод Евгений Суманеев поделится некоторыми секретами актерского мастерства.

20:30 - 20:55 - Мастер-класс «Кукла выходит к людям». Гости смогут «оживить» куклу.

Малая сцена

19:00 - 19:25 - Мастер-класс «Искусство играющих кукол». Зрителям расскажут о куклах, тут даже можно будет попробовать себя в роли актера-кукловода.

19:15 - 19:45 - Экскурсия по театру.

20:15 - 20:35 - Актрисы театра Наталья Голубь и Ольга Колосова познакомят зрителей с творчеством Беллы Ахмадулиной.

Большая сцена

20:00 - 20:30 - Мастер-класс « Все в твоих руках» актера Евгения Суманеева.

Краснодарская филармония им. Г. Ф. Пономаренко

ул. Красная, 55.

Фойе

19:00 - 23:00 - Фотовыставка «С тобой, филармония, мы навсегда!»

21:00 - 22:00 - Розыгрыш пригласительных билетов.

19:00 - 21:00 - Сыграет французский пианист Дэвид Фре.

21:00 - 21:30 - Выступит лауреат международных и всероссийских конкурсов Николай Миронов. Сыграет на рояле.

21:30 - 22:00 - Выступление Николая Миронова и оперных солистов.

Концертный зал

22:00 - 23:00 - Одноактный балет по мотивам Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери» - «Эсмеральда».

Драмтеатр

Театральная площадь, 1.

Тут готовят целый перформанс. Так что посетители не будут только сидеть на знаменитых желтых диванах, но еще и проследуют в костюмерную, за кулисы и даже побывают на репетиции одного из спектаклей.

19:00 - 23:00

Площадка «Открытый микрофон». Каждый сможет прочесть стихи, спеть или даже станцевать.

«Театральная костюмерная» - посетителей отведут за кулисы и покажут костюмы актеров.

Мастер-класс по сценической речи и актерскому мастерству.

Мастер-класс по сценическому движению и сценическому бою.

Читка произведений Островского.

21:00 - 23:00 - экскурсия с актерами по театру.

Музыкальный театр

Основная сцена

19:00 - финальный концерт Международного фестиваля джаза GG Jazz. На нем выступят: один из самых горячих клубных бендов в Европе - немецкий Über Brüder, краснодарский Биг-бенд Георгия Гараняна вместе со специальным гостем - американским тромбонистом Конрадом Хервигом. Вход платный - 600 - 2500 рублей.

В Музыкальном театре Краснодара тоже пройдет акция. Фото: ТО "Премьера"

Фойе

19:00 - 23:00 - Пока будет идти джазовый фестиваль, в фойе театра совершенно бесплатно можно стать героями мини-спектакля Театра Защитника Отечества. Участники смогут сыграть главную роль в мини-спектакле.

Тоже в фойе пройдут викторины, будет работать выставка театральных костюмов и фотовыставка, посвященная джазовому искусству.

Кафе театра

20:00 - 21:00 - Встреча с артистами Музыкального театра. Они поделятся тайнами закулисья и театральными байками.

Краснодарский цирк

Ул. Рашпилевская, 147.

19:00 - 23:00 - Мастер-класс по жонглированию, аква-гриму, катание на верховых животных, выступление эстрадного оркестра цирка, открытая репетиция артистов-акробатов.

ЦКЗ

Красная, 5.

Фойе

19:00 - 23:00 - Выставка казачьих костюмов.

20:00 - 20:30 - Выступление оркестра камерной музыки «Благовест».

21:00 - 21:45 - Выступление ансамбля «Казачья душа»,

22:00 - 22:45 - Выступление ансамбля «Кумовья».

Малый зал

19:00 - 20:00 - Спектакль-читка «Дела семейные» воронежского «Театра равных».

20:30 - Демонстрация фильма из телепроекта «Аллея российской славы».

Художественный музей им. Ф. А. Коваленко

Ул. Красная 13.

1-й этаж

19:00 - 23:00 - Персональная выставка Сергея Яшина «Нерасшифрованное». В экспозиции - цикл абстрактных работ, новые картины, посвященные балету, театру, японской тематике.

20:00 - Сергей Яшин встретится со зрителями и расскажет о своей выставке.

2-й этаж

19:00 - 23:00 - Выставка снимков американца Фредерика Болдвина в рамках Международного фестиваля фотографии PhotoVisa.

Экспозиция «Русское искусство XVI - начала XX века». Посмотреть можно на картины великих художников - Шишкина, Саврасова, Поленова и многих других.

19:00 - 22:00 - Мастер-класс по изготовлению фигурок балерин «Волшебницы фуэте».

Красная, 15.

1-й этаж

19:00 - 23:00 - Выставки «Документальный импрессионизм фотографа Дашевского», «Мультиконтуры Москвы и другие цветные фотографии, 1976-1978» , «Мои дороги» в рамках Международного фестиваля фотографии PhotoVisa.

2-й этаж

19:00 - 23:00 - Выставка «Куклы и праздники Японии». Персональная выставка Натальи Шевченко «Виноградник». Персональная выставка Евгения Казицына «Ловец красоты». Выставка фотографа Дмитрия Агеева.

19:00 - 22:00 - просветительский проект «Черное - белое». Лекция и мастер-класс по техникам печатной графики. Мастер-класс по изготовлению открыток «Сакуры дивные цветы».

Историко-археологический музей-заповедник им. Е. Д. Фелицына

Ул. Красноармейская, 39.

19:00 - 20:00 - Литературно-музыкальный вечер «Комсомольская юность моя» (экспозиция «К 100-летию комсомола»).

19:00 - 23:00

Выставка художественных альбомов.

Представление редкого экспоната из фондов музея «Рисунки партизан» (экспозиция «Кубань в годы Великой Отечественной войны»).

Мини-выставка экспонатов из коллекции заслуженного артиста России Александра Плахтеева (экспозиция «Краснодарский край 1945 - 1991 гг.»).

20:00 - 21:00 - Коллективное чтение пьесы Владимира Рунова «Мартышка» (экспозиция «Кубань в годы Великой Отечественной войны»)

21:00 - 22:00 - Музыкальный калейдоскоп «Гитара по кругу» (выставка «К 100-летию комсомола»).

Краснодарский краевой выставочный зал изобразительных искусств

ул. Рашпилевская, 32.

Зал № 1

18:00 - 23:00 - Выставка «Ожившие сказки». Герои русских сказок на ней оживут.

Вход платный: 100 - 250 рублей.

Зал № 3

18:00 - 23:00 - Выставки в рамках Международного фестиваля фотографии Photo Visa: «Эффекты присутствия» Алексей Коноплев, Москва; «Особенные дети» Наталья Вертлиб, Краснодар; «Проницаемый свет» Илана Бар, Бразилия; «Без истления» Алексей Благовестнов, Москва.

19:00 - 21:00 - Лекция «Искусство», которая посвящена году Японии в России. Проведет ее искусствовед, культуролог Андрей Ломоносов.

21:00 - 22:00 - Поэтический вечер.

22:00 - 23:00 - Интерактив от литературного клуба Мантисса.

Зал № 4

18:00 - 00:00 - Выставка живописи и графики «Индийский чай с русскими пряниками».

19:00 - 20:00 - Экскурсия от авторов выставки Олега Майорова и Юрия Кузнецова.

20:00 - 21:00 - Чтение стихов.

21:00 - 22:00 - Игра на редких музыкальных инструментах.

22:00 - 23:00 - Индийские национальные танцы.

Библиотека им. А. С. Пушкина

Ул. Красная, 8.

Литературная гостиная

19:00 - 23:00 - Выставка книг и альбомов, подаренных в разные годы читателями библиотеки: экспозиция редких книг, выставка картин, эскизов, плакатов, открыток. Выставка гравюр заслуженного художника СССР Светланы Новгородовой.

Отдел краеведения

19:00 - 23:00 - Экспозиция к 75-летию освобождения Краснодарского края от фашистов. Выставка книг с автографами писателей-земляков в подарок библиотеке. Выставка даров от народов Северного Кавказа.

Фойе центральной лестницы

19:00 - 23:00 - Выставка картин, подаренных к 100-летию библиотеки и другим юбилейным датам.