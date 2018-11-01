Ночь искусств 2018 в Краснодаре: полная афиша мероприятий
Ночь искусств 2018 в Краснодаре отметят 4 ноября. В этот день с 19:00 библиотеки, музеи, театры, галереи и выставочные залы будут работать до 23:00 бесплатно. ну когда еще выпадает такая возможноть, культурно отдохнуть и не заплатить ни копейки.
Краснодарский театр кукол
ул. Красная, 31.
Фойе
18:35 - 19:05 - Мастер-класс «В каждом живет артист». Актер-кукловод Евгений Суманеев поделится некоторыми секретами актерского мастерства.
20:30 - 20:55 - Мастер-класс «Кукла выходит к людям». Гости смогут «оживить» куклу.
Малая сцена
19:00 - 19:25 - Мастер-класс «Искусство играющих кукол». Зрителям расскажут о куклах, тут даже можно будет попробовать себя в роли актера-кукловода.
19:15 - 19:45 - Экскурсия по театру.
20:15 - 20:35 - Актрисы театра Наталья Голубь и Ольга Колосова познакомят зрителей с творчеством Беллы Ахмадулиной.
Большая сцена
20:00 - 20:30 - Мастер-класс « Все в твоих руках» актера Евгения Суманеева.
Краснодарская филармония им. Г. Ф. Пономаренко
ул. Красная, 55.
Фойе
19:00 - 23:00 - Фотовыставка «С тобой, филармония, мы навсегда!»
21:00 - 22:00 - Розыгрыш пригласительных билетов.
19:00 - 21:00 - Сыграет французский пианист Дэвид Фре.
21:00 - 21:30 - Выступит лауреат международных и всероссийских конкурсов Николай Миронов. Сыграет на рояле.
21:30 - 22:00 - Выступление Николая Миронова и оперных солистов.
Концертный зал
22:00 - 23:00 - Одноактный балет по мотивам Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери» - «Эсмеральда».
Драмтеатр
Театральная площадь, 1.
Тут готовят целый перформанс. Так что посетители не будут только сидеть на знаменитых желтых диванах, но еще и проследуют в костюмерную, за кулисы и даже побывают на репетиции одного из спектаклей.
19:00 - 23:00
Площадка «Открытый микрофон». Каждый сможет прочесть стихи, спеть или даже станцевать.
«Театральная костюмерная» - посетителей отведут за кулисы и покажут костюмы актеров.
Мастер-класс по сценической речи и актерскому мастерству.
Мастер-класс по сценическому движению и сценическому бою.
Читка произведений Островского.
21:00 - 23:00 - экскурсия с актерами по театру.
Музыкальный театр
Основная сцена
19:00 - финальный концерт Международного фестиваля джаза GG Jazz. На нем выступят: один из самых горячих клубных бендов в Европе - немецкий Über Brüder, краснодарский Биг-бенд Георгия Гараняна вместе со специальным гостем - американским тромбонистом Конрадом Хервигом. Вход платный - 600 - 2500 рублей.
В Музыкальном театре Краснодара тоже пройдет акция. Фото: ТО "Премьера"
Фойе
19:00 - 23:00 - Пока будет идти джазовый фестиваль, в фойе театра совершенно бесплатно можно стать героями мини-спектакля Театра Защитника Отечества. Участники смогут сыграть главную роль в мини-спектакле.
Тоже в фойе пройдут викторины, будет работать выставка театральных костюмов и фотовыставка, посвященная джазовому искусству.
Кафе театра
20:00 - 21:00 - Встреча с артистами Музыкального театра. Они поделятся тайнами закулисья и театральными байками.
Краснодарский цирк
Ул. Рашпилевская, 147.
19:00 - 23:00 - Мастер-класс по жонглированию, аква-гриму, катание на верховых животных, выступление эстрадного оркестра цирка, открытая репетиция артистов-акробатов.
ЦКЗ
Красная, 5.
Фойе
19:00 - 23:00 - Выставка казачьих костюмов.
20:00 - 20:30 - Выступление оркестра камерной музыки «Благовест».
21:00 - 21:45 - Выступление ансамбля «Казачья душа»,
22:00 - 22:45 - Выступление ансамбля «Кумовья».
Малый зал
19:00 - 20:00 - Спектакль-читка «Дела семейные» воронежского «Театра равных».
20:30 - Демонстрация фильма из телепроекта «Аллея российской славы».
Художественный музей им. Ф. А. Коваленко
Ул. Красная 13.
1-й этаж
19:00 - 23:00 - Персональная выставка Сергея Яшина «Нерасшифрованное». В экспозиции - цикл абстрактных работ, новые картины, посвященные балету, театру, японской тематике.
20:00 - Сергей Яшин встретится со зрителями и расскажет о своей выставке.
2-й этаж
19:00 - 23:00 - Выставка снимков американца Фредерика Болдвина в рамках Международного фестиваля фотографии PhotoVisa.
Экспозиция «Русское искусство XVI - начала XX века». Посмотреть можно на картины великих художников - Шишкина, Саврасова, Поленова и многих других.
19:00 - 22:00 - Мастер-класс по изготовлению фигурок балерин «Волшебницы фуэте».
Красная, 15.
1-й этаж
19:00 - 23:00 - Выставки «Документальный импрессионизм фотографа Дашевского», «Мультиконтуры Москвы и другие цветные фотографии, 1976-1978» , «Мои дороги» в рамках Международного фестиваля фотографии PhotoVisa.
2-й этаж
19:00 - 23:00 - Выставка «Куклы и праздники Японии». Персональная выставка Натальи Шевченко «Виноградник». Персональная выставка Евгения Казицына «Ловец красоты». Выставка фотографа Дмитрия Агеева.
19:00 - 22:00 - просветительский проект «Черное - белое». Лекция и мастер-класс по техникам печатной графики. Мастер-класс по изготовлению открыток «Сакуры дивные цветы».
Историко-археологический музей-заповедник им. Е. Д. Фелицына
Ул. Красноармейская, 39.
19:00 - 20:00 - Литературно-музыкальный вечер «Комсомольская юность моя» (экспозиция «К 100-летию комсомола»).
19:00 - 23:00
Выставка художественных альбомов.
Представление редкого экспоната из фондов музея «Рисунки партизан» (экспозиция «Кубань в годы Великой Отечественной войны»).
Мини-выставка экспонатов из коллекции заслуженного артиста России Александра Плахтеева (экспозиция «Краснодарский край 1945 - 1991 гг.»).
20:00 - 21:00 - Коллективное чтение пьесы Владимира Рунова «Мартышка» (экспозиция «Кубань в годы Великой Отечественной войны»)
21:00 - 22:00 - Музыкальный калейдоскоп «Гитара по кругу» (выставка «К 100-летию комсомола»).
Краснодарский краевой выставочный зал изобразительных искусств
ул. Рашпилевская, 32.
Зал № 1
18:00 - 23:00 - Выставка «Ожившие сказки». Герои русских сказок на ней оживут.
Вход платный: 100 - 250 рублей.
Зал № 3
18:00 - 23:00 - Выставки в рамках Международного фестиваля фотографии Photo Visa: «Эффекты присутствия» Алексей Коноплев, Москва; «Особенные дети» Наталья Вертлиб, Краснодар; «Проницаемый свет» Илана Бар, Бразилия; «Без истления» Алексей Благовестнов, Москва.
19:00 - 21:00 - Лекция «Искусство», которая посвящена году Японии в России. Проведет ее искусствовед, культуролог Андрей Ломоносов.
21:00 - 22:00 - Поэтический вечер.
22:00 - 23:00 - Интерактив от литературного клуба Мантисса.
Зал № 4
18:00 - 00:00 - Выставка живописи и графики «Индийский чай с русскими пряниками».
19:00 - 20:00 - Экскурсия от авторов выставки Олега Майорова и Юрия Кузнецова.
20:00 - 21:00 - Чтение стихов.
21:00 - 22:00 - Игра на редких музыкальных инструментах.
22:00 - 23:00 - Индийские национальные танцы.
Библиотека им. А. С. Пушкина
Ул. Красная, 8.
Литературная гостиная
19:00 - 23:00 - Выставка книг и альбомов, подаренных в разные годы читателями библиотеки: экспозиция редких книг, выставка картин, эскизов, плакатов, открыток. Выставка гравюр заслуженного художника СССР Светланы Новгородовой.
Отдел краеведения
19:00 - 23:00 - Экспозиция к 75-летию освобождения Краснодарского края от фашистов. Выставка книг с автографами писателей-земляков в подарок библиотеке. Выставка даров от народов Северного Кавказа.
Фойе центральной лестницы
19:00 - 23:00 - Выставка картин, подаренных к 100-летию библиотеки и другим юбилейным датам.