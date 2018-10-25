2018-11-01T12:31:00+03:00
Карта Кубани

Глава Адыгеи поручил усилить взаимодействие органов власти с общественниками

Вопросы воспитания подрастающего поколения, образования и трудоустройства молодёжи обсуждались на встрече главы Адыгеи Мурата Кумпилова с председателем Совета старейшин РА Нурбием Гучетлем
Вера МАКСИМОВА
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Фото пресс-службы главы Республики АдыгеяФото пресс-службы главы Республики Адыгея
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В беседе также принял участие заместитель руководителя администрации главы РА и Кабинета министров РА, начальник Управления по взаимодействию с федеральными органами власти и внутренней политике Хамид Мешлок.

Открывая встречу, Глава Адыгеи подчеркнул, что Совет старейшин РА – одна из самых авторитетных общественных организаций в регионе, и руководство республики в своей работе учитывает оценки и рекомендации старшего поколения.

Нурбий Гучетль в свою очередь сообщил о предстоящем расширенном заседании Совета, где будут рассмотрены актуальные для населения вопросы, касающиеся совершенствования системы подготовки кадров, трудового воспитания детей и молодёжи.

Мурат Кумпилов отметил высокую значимость поднимаемой Советом тематики и поручил Администрации главы РА и кабинета министров РА усилить взаимодействие с институтами гражданского общества, а также вовлечь в эту работу отраслевые министерства.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

- Мы ставим перед собой задачу повышения качества обучения детей, для чего перестраиваем работу всех уровней системы образования. Не менее важно готовить специалистов в соответствии с запросами рынка труда. Лучшие выпускники школ получают целевые места в ведущих вузах страны, перед Минэкономразвития РА поставлена задача обеспечить подготовку кадров под запросы экономики. Выстраиваем обратную связь с молодёжью: общаемся в формате прямого диалога на таких площадках как слёт «Фишт», проводим встречи с выпускниками и студентами – одна из них состоялась накануне в Москве, - сказал Мурат Кумпилов.

Особый акцент глава региона сделал на важности подготовки управленческих кадров. Так, по итогам первого Всероссийского конкурса «Лидеры России» шесть представителей Адыгеи показали высокие результатами, став полуфиналистами и финалистами. Все они получили предложения о перспективной работе в органах власти региона.

Мурат Кумпилов заявил о намерении проводить аналогичный конкурс регионального уровня для формирования кадрового резерва Адыгеи.

Подводя итог встречи, глава республики подчеркнул важности участия общественных организаций в жизни региона и поблагодарил Совет старейшин РА за проводимую работу.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

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