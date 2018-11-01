В Адыгее девушка пожертвовала 340 тысяч рублей, чтобы погасить долг приюта для животных

СЕГОДНЯ 12:20 2018-11-01T12:32:46+03:00

Ищут благодетельницу не только жители Краснодарского края и Адыгеи, но и всей страны.

Сотни неравнодушных, узнав об этой истории, ищут добродетельницу, чтобы вернуть ей деньги

Изменить размер текста: A A

В приюте для животных в Майкопе сейчас только это и обсуждают. Ищут благодетельницу не только жители Краснодарского края и Адыгеи, но и всей страны.

- Нам на телефон позвонила незнакомка и попросила принять маленького раненого котенка, которого она нашла на улице. Сама девушка ранее уже забирала у нас двух пушистых, взять еще одного она не может, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» администратор приюта Диляра Михайлова. - Мы с радостью ей помогли бы, но, к сожалению, у нас уже не было такой возможности. Дело в том, что в местной ветеринарной клинике «Айболит» у нас на тот момент накопился солидный долг в 340 тысяч рублей. В приюте и на передержке у нас около сотни животных. Содержим их за свой счет и пожертвований, которые нам скидывают люди. Но их недостаточно.

Объяснив причину отказа, девушка не спешила расстраиваться. А лишь уточнила адрес и название клиники, пообещав, что в ближайшее время погасит долг. А долг - внушительный - 340 тысяч рублей.

Сотни неравнодушных, узнав об этой истории, теперь ищут добродетельницу, чтобы вернуть ей деньги.

- Конечно, сначала мы подумали, что это шутка. А через несколько минут нам перезвонили из клиники и сообщили, что некая добрая особа погасила весь наш долг. В качестве подтверждения даже рислали чек, - продолжает Диляра Михайлова. - За почти шесть лет существования нашей организации такое волшебство случилось впервые. Мы до сих пор в шоке! И очень благодарны девушке за щедрость.

Сотни неравнодушных, узнав об этой истории, теперь ищут добродетельницу, чтобы вернуть ей деньги.

- Я хочу возместить ей часть потраченного, она заслуживает, чтоб ей вернулось в тысячи раз больше, - говорит житель Москвы Алексей Тартынский.

Сама же благодетельница свое имя скрывает. Известно лишь, что девушка - студентка одного из майкопских вузов.

- Кажется, я знаю эту девушку. Ее Аня вроде бы зовут, - пишут в соцсетях местные жители.

Известно, что девушка - студентка одного из майкопских вузов.

Девушка разрешила волонтерам лишь опубликовать снимок с тем самым котенком, который буквально спас приют. Его, кстати, все-таки приютили. Зоозащитники ласково называют его «Золотцем».

- Мы очень сильно благодарны девушке и уважаем ее просьбу о неразглашении личных данных. Тем более, она не ожидала такого внимания к себе. Понимаете, есть же не только доброжелатели, но и те, кто постоянно осуждает чужие поступки, поэтому прекрасно понимаем, почему наша волшебница скрывает свое имя, - добавляют волонтеры.

Что же касается пушистого, то он ищет себе дом. Зоозащитники уже готовы отдать его в добрые руки – говорят, он уже «заряжен» на богатство.