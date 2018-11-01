Положение о конкурсе «Новогодняя копилка»

СЕГОДНЯ 13:44 2018-11-01T13:52:37+03:00

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Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения конкурса «Новогодняя копилка» среди читателей газеты «Комсомольская правда».

1.1 Организатор конкурса - Краснодарский филиал АО «Издательский дом «Комсомольская правда».

1.2 Место нахождения организатора: 350000, г. Краснодар, ул. Октябрьская, 72

1.3 Территория проведения конкурса: Краснодарский край и республика Адыгея.

1.4 Официальный сайт организатора - www.kp.ru

1.5 Сроки проведения конкурса: со «02» ноября 2018 г. по «24» декабря 2018 г.

1.6 Конкурс не является лотереей или иной основанной на риске азартной игрой.

1.7 Призовой фонд.

Главные призы:

1 место - пылесос,

2 место – набор посуды из 6 предметов,

3 место – набор посуды из 6 предметов.

Поощрительные призы:

в количестве 7 штук: подарочные наборы от Издательского дома.

1.8 Призовой фонд формируется за счет организатора конкурса.

2. УСЛОВИЯ АКЦИИ

2.1 К участию в конкурсе допускаются лица старше 18 лет, жители Краснодарского края и республики Адыгея. В конкурсе запрещается участвовать работникам и представителям организатора, аффилированным лицам, членам семей таких работников и представителей, а также работникам и представителям любых других лиц, имеющих непосредственное отношение к организации или проведению конкурса. В конкурсе запрещается участвовать лицам, лишенным свободы по приговору суда и отбывающим наказание в специальных учреждениях.

2.2 Лица, несоответствующие требованиям, предъявляемым к участникам конкурса, не имеют права на получение призов конкурса.

2.3 Высылая материалы, указанные в п. 2.6. настоящего положения, для участия в конкурсе, участники конкурса соглашаются с условиями настоящего положения, соглашаются на использование организатором их имени, фамилии, интервью с ними для рекламных целей и создание с их участием рекламных и иных промо материалов, а также с тем, что исключительные имущественные права на их изображения переходят к организатору конкурса без дополнительного письменного согласия участников конкурса и без выплаты им какого-либо вознаграждения на весь срок действия таких прав.

2.4 Организатор конкурса вправе использовать имя, фамилию, личное изображение участников конкурса по своему усмотрению, в том числе, в рекламных целях и, как это указано выше, без дополнительного согласия участников конкурса и без выплаты им какого-либо вознаграждения.

2.5 Организатор конкурса вправе осуществлять сбор и хранение персональных данных участников конкурса, необходимых для целей проведения конкурса.

2.6 В каждом номере газеты ежедневного и еженедельного выпусков «Комсомольской правды» на первой странице в период со 02 ноября по 14 декабря будет размещен рисунок монеты, на которой написан номинал «КоПеек».

Для участия в конкурсе необходимо вырезать рисунок с изображением монеты из любых ежедневных или еженедельных выпусков "Комсомольской правды", выпущенных в этот период, собрать не менее 2019 «КоПеек». Победителем становится тот, кто соберёт наибольшую сумму из этих монет.

Не позднее 21 декабря необходимо прислать или принести вырезанные рисунки монет по адресу: 350000, г. Краснодар, ул. Октябрьская, 72. Письма принимаются с 05 ноября по 21 декабря 2018 года. В письме, кроме вырезанных рисунков монет необходимо написать Ф.И.О., почтовый адрес и контактный телефон участника конкурса, что будет являться заявкой на участие в конкурсе.

Победители будут определены 24 декабря 2018 г. в 12:00 (МСК). Результаты конкурса будут опубликованы 26 декабря 2018 г. в еженедельном выпуске газеты «Комсомольская правда» и на сайте www.kp.ru

Призы победителям будут выдаваться 24 декабря 2018 года в редакции «Комсомольская правда» - Кубань», расположенной по адресу: г. Краснодар, ул.Октябрьская, д.72.

2.7 Из числа участников, принявших участие в конкурсе и выполнившие условия определённые в п. 2.6 настоящего положения, будут отобраны 10 человек, собравшие наибольшую сумму «КПеек» по убыванию от большего к меньшему, из которых 3 (три) победителя будут награждены главными призами, указанными в п. 1.7 настоящего положения - пылесос и наборы посуды, остальные 7 участников конкурса получат поощрительные призы – подарочные наборы от издательского дома.

Десять участников конкурса, ставшие призёрами, будут проинформированы по контактному телефону о необходимости прибытия в офис организатора для вручения главных и поощрительных призов.

2.8 Приз не может быть заменен денежным эквивалентом.

2.9 Организатор конкурса не несёт ответственности за несвоевременное обращение за получением подарка, независимо от причин.

2.10 Призёры обязуются представить организатору конкурса следующую обязательную информацию и документы:

2.10.1. Отсканированную копию паспорта гражданина РФ (страницы с фотографией и регистрацией);

2.10.2. Ф.И.О. и номер мобильного телефона, по которому организатор конкурса может связаться с призёром;

2.10.3. Копию своего свидетельства ИНН;

2.10.4. Копию страхового свидетельства СНИЛС.

2.10.5 Лица, получившие призы в ходе конкурса, обязаны уплатить налог в соответствии со ст. 224 Налогового Кодекса РФ. При получении приза, стоимость которого превышает 4000,00 рублей, включая налоги, у участника возникает обязанность по уплате налога на доходы физических (НДФЛ) в размере 35% от стоимости подарка. Организатор конкурса, выступая налоговым агентом по отношению к участнику конкурса (налогоплательщику), письменно сообщает налоговому органу по месту своего учета о невозможности удержания НДФЛ с налогоплательщика и сумме неудержанного НДФЛ в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах.

2.11 Организатор конкурса вправе изменять правила конкурса в части, касающейся порядка его проведения, сроков и иных условий по собственному усмотрению, с публикацией этих изменений.

2.12 Любые расходы, понесенные в связи с участием в конкурсе (включая коммуникационные или транспортные расходы), не предусмотренные настоящим положением, участники конкурса несут самостоятельно.

2.13 Организатор конкурса не несёт ответственности за качество продуктов и услуг, предоставляемых в результате использования призов. Всю ответственность за качество таких продуктов и услуг несут их производители и лица, фактические предоставляющие продукты и услуги, предоставляемые при использовании приза.

2.14 Организатор конкурса не несёт ответственности за несвоевременное получение писем с рисунками монет, отправленных участниками по почте, независимо от причин.

3. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

3.1. Принимая участие в конкурсе, участник конкурса дает свое согласие организатору на обработку своих персональных данных, а именно сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение своих персональных данных на весь срок проведения конкурса и в течение 3-х (трех) лет после её окончания, в соответствии с положениями, предусмотренными Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее - Закон).

3.2. Факт участия в конкурсе является свободным, конкретным, информированным и сознательным выражением согласия участника конкурса на обработку организатором персональных данных участника любыми способами, необходимыми в целях проведения конкурса, и в порядке, предусмотренном настоящим положением. Под персональными данными в целях настоящего положения понимается любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).

3.3. Факт участия в конкурсе подтверждает согласие участника конкурса с тем, что в случае признания его призёром, информация об этом факте, а также ФИО и населенный пункт проживания призёра будут опубликованы в газете и на сайте организатора.

3.4. Организатор гарантирует необходимые меры защиты персональных данных от несанкционированного доступа. Все персональные данные, сообщенные участниками конкурса для целей участия в конкурсе, будут храниться и обрабатываться организатором конкурса в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.5. В качестве условия участия в конкурсе призёр соглашается на запись, фотосъемку, видеосъемку своего изображения и (или) голоса во время проведения конкурса и после подведения ее итогов, а также на размещение, трансляцию, публикацию полученных аудиоматериалов, фото- и видео съемки в оригинальной и/или переработанной форме в средствах массовой информации, в сети Интернет и иных источниках по усмотрению организатора для коммерческих и/или рекламных и некоммерческих и/или иных целей, без выплаты участнику конкурса какого-либо вознаграждения за такое использование на территории всего мира.

3.6. При этом участник конкурса вправе отозвать данное согласие на обработку собственных персональных данных, направив организатору конкурса подписанное письменное уведомление об отзыве по адресу, указанному в п. 1.2. настоящего положения.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Во всем, что не урегулировано настоящим положением, стороны/участники конкурса руководствуются действующим законодательством РФ.

4.2. Участие в конкурсе означает ознакомление и полное согласие участников конкурса с настоящимположением.