Евгений Первышов посетил строящийся детский сад в «Губернском»

СЕГОДНЯ 16:42 2018-11-01T16:47:05+03:00

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Сегодня, 1 ноября, глава города, Евгений Первышов побывал на месте строительства нового детского сада с яслями в микрорайоне «Губернский».

Уже в следующем году на этом месте планируется возвести второй детский сад микрорайона. Он примет ребятишек от 2-х месяцев до 8 лет, и будет рассчитан на 300 мест. Это будет большое, красочное здание, традиционно, полностью оснащенное, с использованием самых современных технологий.

Евгений Первышов по достоинству оценил идею проекта, а также уделил внимание сжатым срокам, в которые будет возведено и введено в эксплуатацию учебное заведение.

- Я думаю, что жители с нетерпением будут ждать и мы будем готовиться к приобретению этого дошкольного учреждения, – сказал мэр.

Фото группы компаний «ЮгСтройИнвест»

Группа компаний «ЮгСтройИнвест» является одним из самых социально ответственных застройщиков в стране и уделяет особое внимание комфорту. За 15 лет своей деятельности, она возвела и ввела в эксплуатацию 9 детских садов и 2 школы. На сегодняшний день ещё ведется строительство 5 детских садиков и 2 школ.

- В Краснодаре «ЮгСтройИнвест» работает с 2011 года, и этот детский сад станет уже шестым образовательным учреждением, возведенным нашей компанией в городе, – рассказывает главный инженер компании «ЮгСтройИнвест» Владимир Скориков. – Мы создаем микрорайоны, в которых комфортно жить всей семьей, в которых все необходимое есть поблизости.

Сегодня «Губернский» – молодой микрорайон с богатой инфраструктурой. Каждый двор здесь оборудован игровыми и спортивными площадками, на территории жилого комплекса построен современный детский сад, а всего два месяца назад свои двери распахнула самая большая и оснащенная школа Кубани на 1550 мест. Также в микрорайоне есть 4 аллеи, общей площадью более 3 гектаров, в шаговой доступности есть все необходимое, а благодаря удобной транспортной развязке, можно легко добраться в любую точку города. Традиционно, компания заботится о тех, кто выбирает жилье от «ЮгСтройИнвест» и делает все необходимое для дальнейшего развития микрорайона.