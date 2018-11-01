2018-11-01T17:37:57+03:00
Карта Кубани

Глава Адыгеи поручил ускорить внедрение в регионе проекта «Цифровая экономика»

Этапы реализации проекта обсудили на заседании Совета по информатизации
Вера МАКСИМОВА
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Открывая заседание, глава РА подчеркнул актуальность тематики совещания и значимую роль цифровизации в повышении качества работы органов власти.

- Задачу по внедрению цифровой экономики ставит перед нами президент России. Отнеситесь к этому вопросу со всей серьёзностью. Реализация программных мероприятий позволит не только повысить эффективность управления, но и позитивно скажется на всех отраслях деятельности, на качестве жизни населения, - сказал Мурат Кумпилов.

С основным докладом выступил советник главы РА по вопросам развития цифровой экономики Заурбек Шу. Он дал оценку ситуации с внедрением современных средств госуправления в органах исполнительной власти республики и внёс ряд предложений по совершенствованию работы в этой сфере. В частности, указано на необходимость создания регионального центра обработки данных с каналами связи для всех органов власти и удостоверяющего центра для выдачи электронных цифровых подписей. Важной задачей также является обеспечение электронного документооборота. Кроме того, по мнению докладчика, работа по цифровому развитию региона должна вестись централизованно.

В ходе обсуждения доклада, руководитель Администрации главы РА и кабинета министров РА Мурат Тхакушинов отметил, что федеральный центр выделяет значительные дотации на реализацию региональных программ по внедрению цифровой экономики, благодаря чему озвученные проекты могут быть реализованы в короткие сроки.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил руководителям министерств и ведомств, а также главам муниципалитетов держать на личном контроле вопросы цифрового развития региона.

- Жители республики уже оценили преимущества цифровизации, в том числе – благодаря внедрению электронных листов нетрудоспособности в учреждениях здравоохранения республики. Охват населения услугами в электронном виде, которые представлены в МФЦ, необходимо расширять, кроме того, весь цикл – от подачи заявления, до получения услуги - должен быть доступен через сеть интернет. Создание регионального центра обработки данных поднимет на новый уровень качество предоставления государственных и муниципальных услуг, - подчеркнул Мурат Кумпилов.

Отдельно глава республики остановился на вопросах внедрения электронного документооборота. Мурат Кумпилов потребовал от начальника Управления информатизации РА Индара Напсо в короткие сроки реализовать комплекс мер, направленных на внедрение данной системы в исполнительных органах власти региона.

Подводя итог заседания, глава РА отметил, что необходимо аккумулировать предложения профильных министерств и ведомств по внедрению цифровой экономики и использовать передовой опыт регионов, которые уже успешно внедрили современные методы управления.

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