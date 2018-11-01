Глава Адыгеи поставил задачи перед новым министром сельского хозяйства РА

СЕГОДНЯ 17:47 2018-11-01T17:49:38+03:00

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В ходе рабочей встречи Мурат Кумпилов обозначил перед новым министром задачи и приоритеты работыпо развитию в регионе сельского хозяйства.

В диалоге приняли участие руководитель администрации главы РА и кабинета министров РА Мурат Тхакушинов, заместитель премьер-министра РА Вячеслав Сапиев.

Представляя нового министра, глава РА отметил высокие профессиональные качества и опыт работы Владимира Свеженца, а также знание региона и эффективное взаимодействие с республиканской властью в период его деятельности в администрации Краснодарского края и в Министерстве сельского хозяйства РФ.

Владимир Свеженец имеет три высших образования: военное, юридическое и экономическое. Прошел все этапы карьерной лестницы в органах власти, начиная от специалиста администрации города Лабинска и депутата данного муниципального образования. Был избран главой города Лабинска, возглавлял Мостовской район, работал на руководящих должностях в администрации Краснодарского края. До назначения министром сельского хозяйства РА возглавлял департамент развития сельских территорий министерства сельского хозяйства РФ.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Мурат Кумпилов пожелал Владимиру Свеженцу успехов на новом ответственном посту и выразил уверенность в том, что его высокие компетенции позволят выполнить поставленные задачи по развитию сельского хозяйства региона.

- Агропромышленный комплекс занимает ведущее место в экономике Адыгеи. В последнее время сельское хозяйство региона демонстрирует позитивную динамику развития, участвует во многих федеральных программах. Изменилась и структура сельского хозяйства. Внедряются интенсивные технологии. Многое сделано для развития экспортного потенциала аграрного сектора республики. Проведена большая работа по увеличению объемов выпуска адыгейского сыра, право на производство которого закреплено за нашей республикой. Стоит задача придать развитию сельского хозяйства дополнительный импульс, преумножить достижения АПК, укрепить коммуникации с федеральным центром, профильными ведомствами соседних субъектов, - отметил Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи особо подчеркнул, что от выполнения этих задач во многом зависит не только динамика развития АПК республики, но и качество жизни населения в сельской местности.

Владимир Свеженец поблагодарил главу Адыгеи за доверие и отметил, что приложит все свои знания и опыт для достижения обозначенных приоритетов деятельности в должности министра сельского хозяйства РА.