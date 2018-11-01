2018-11-01T17:49:38+03:00
Карта Кубани

Глава Адыгеи поставил задачи перед новым министром сельского хозяйства РА

Новым министром сельского хозяйства РА назначен Владимир Свеженец
Вера МАКСИМОВА
Поделиться:
Фото пресс-службы главы Республики АдыгеяФото пресс-службы главы Республики Адыгея
Изменить размер текста:

В ходе рабочей встречи Мурат Кумпилов обозначил перед новым министром задачи и приоритеты работыпо развитию в регионе сельского хозяйства.

В диалоге приняли участие руководитель администрации главы РА и кабинета министров РА Мурат Тхакушинов, заместитель премьер-министра РА Вячеслав Сапиев.

Представляя нового министра, глава РА отметил высокие профессиональные качества и опыт работы Владимира Свеженца, а также знание региона и эффективное взаимодействие с республиканской властью в период его деятельности в администрации Краснодарского края и в Министерстве сельского хозяйства РФ.

Владимир Свеженец имеет три высших образования: военное, юридическое и экономическое. Прошел все этапы карьерной лестницы в органах власти, начиная от специалиста администрации города Лабинска и депутата данного муниципального образования. Был избран главой города Лабинска, возглавлял Мостовской район, работал на руководящих должностях в администрации Краснодарского края. До назначения министром сельского хозяйства РА возглавлял департамент развития сельских территорий министерства сельского хозяйства РФ.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Мурат Кумпилов пожелал Владимиру Свеженцу успехов на новом ответственном посту и выразил уверенность в том, что его высокие компетенции позволят выполнить поставленные задачи по развитию сельского хозяйства региона.

- Агропромышленный комплекс занимает ведущее место в экономике Адыгеи. В последнее время сельское хозяйство региона демонстрирует позитивную динамику развития, участвует во многих федеральных программах. Изменилась и структура сельского хозяйства. Внедряются интенсивные технологии. Многое сделано для развития экспортного потенциала аграрного сектора республики. Проведена большая работа по увеличению объемов выпуска адыгейского сыра, право на производство которого закреплено за нашей республикой. Стоит задача придать развитию сельского хозяйства дополнительный импульс, преумножить достижения АПК, укрепить коммуникации с федеральным центром, профильными ведомствами соседних субъектов, - отметил Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи особо подчеркнул, что от выполнения этих задач во многом зависит не только динамика развития АПК республики, но и качество жизни населения в сельской местности.

Владимир Свеженец поблагодарил главу Адыгеи за доверие и отметил, что приложит все свои знания и опыт для достижения обозначенных приоритетов деятельности в должности министра сельского хозяйства РА.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Глава Адыгеи поручил усилить взаимодействие органов власти с общественниками
Вопросы воспитания подрастающего поколения, образования и трудоустройства молодёжи обсуждались на встрече главы Адыгеи Мурата Кумпилова с председателем Совета старейшин РА Нурбием Гучетлем
Глава Адыгеи предложил не собирать с льготников средства на капремонт домов
В рамках заседания кабинета министров РА, прошедшего под председательством главы Адыгеи Мурата Кумпилова, был рассмотрен вопрос о реализации в регионе программы капительного ремонта многоквартирных домов
Глава Адыгеи принял участие в открытии детского сада после масштабной реконструкции
Сегодня в хуторе Северо-Восточные Сады Майкопского района состоялось торжественное открытие детского сада № 33 «Золотая рыбка», который был полностью реконструирован за счет средств резервного фонда Президента РФ
Новости 24
Знак качества «Сделано на Кубани» получили еще 59 производителей
Мамаев останется футболистом «Краснодара» как минимум до конца срока ареста
Краснодарцам и общественным активистам удалось спасти памятник архитектуры
В больницах Кубани остаются 28 пострадавших во время наводнения
В Новороссийске чиновники скрыли три земельных участка, квартиры и два миллиона рублей дохода
В Краснодаре построят один из самых больших детсадов в городе
Компания АСК из Краснодара удостоена звания «Надежный застройщик России»
ВТБ и ДОМ.РФ заключили соглашение о сотрудничестве
Более 20 детских садов после наводнения в Туапсе восстановили работу
Губернатор пообещал за 20 дней восстановить разрушенный стихией пешеходный мост в Сочи
В Краснодаре трехлетний мальчик попал под колеса машины
«Уральские авиалинии» открывают новый рейс из Сочи в Киргизию
«Краснодар Водоканал» предупреждает об отключении водоснабжения
В Анапе машина врезалась в стену дома
В Новороссийске за изнасилование и убийство 15-летней девочки двое мужчин получили 19 и 13 лет тюрьмы
ВТБ увеличил выдачу кредитов физлицам до 1 трлн рублей
В Белореченском районе напали на женщину
Крейсер «Михаил Кутузов» в 2019 году покинет причал в Новороссийске
На российско-абхазской границе задержали беглого преступника
Около поселка Красная Поляна за незаконную вырубку леса задержали трех россиян
В Каневском районе задержали мошенника
Жителям Краснодара покажут места, свободные для высадки деревьев и кустов
В пострадавшем от наводнения селе Кривенковском 3 ноября проведут всеобщий субботник
В пострадавший от наводнения Туапсинский район привезут мост из Тулы
В Анапу доставят три вертолета
Кубань отметит День народного единства
В Туапсинском районе полностью восстановили разрушенный стихией участок железной дороги