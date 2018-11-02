Народный участковый 2018: полицейским из Краснодара и Майкопа нужны голоса земляков

СЕГОДНЯ 08:23 2018-11-01T18:11:54+03:00

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На сайте «Комсомолки» началось голосование за самого народного участкового страны. Этот конкурс уже много лет МВД проводит при поддержке «КП». Сначала претендентов выбирали в регионах, и те, кто стал лучшим у себя в области, крае или республике, теперь борются за звание самого-самого, а также внедорожник УАЗ «Патриот». Имя победителя станет известно 16 ноября.

Краснодарский край на конкурсе представляет 30-летний участковый уполномоченный из столицы Кубани Георгий Орехов. Карьеру в органах внутренних дел он начал 3, 5 года назад.

- Я с детства мечтал служить в МВД, как мой отец, - рассказал «Комсомолке» лейтенант Орехов. - Поэтому и пошел в правоохранительные органы после вуза.

Георгий Орехов служит в Краснодар. Фото: ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Первое дело на него «свалилось» на улице.

- Ехал как-то по улице, вижу, молодой человек вырвал у девушки из рук телефон. Она в крик, а он бросился убегать, - вспоминает Георгий. - Я за ним, понимаю – грабитель вот-вот выдохнется из сил. Так и оказалось. Нагнал я его, отобрал смартфон, вернул его потерпевшей. Хорошая спортивная подготовка помогла мне задержать злоумышленника.

Работа в полиции занимает много времени, но семья поддерживает Георгия. Его жена Александра всегда рядом

- Рано утром готов завтрак, поздно вечером - ужин. Поддержка от семьи - это очень важно, хорошо знать, что тебя ждут дома, - говорит Георгий Орехов.

К голосованию уже подключились и друзья участкового, вся его семья. Теперь он нуждается и в поддержке земляков.

ГОЛОСОВАТЬ ЗА ГЕОРГИЯ ОРЕХОВА

А КТО ИЗ АДЫГЕИ?

29-летний лейтенант полиции Арсен Шебзухов участковым служит уже два года. Его вотчина – Юго-Запад Майкопа, где живет 5 491 человек.

- Весь день провожу «в полях», участковый – вовсе не кабинетная работа, - говорит Арсен. – И мне это нравится.

За пару лет службы Арсен задержал троих мужчин, находящихся в розыске и раскрыл 8 преступлений.

Арсен Шебзухов - нарочный участковый Адыгеи. Фото: ГУ МВД РФ по Республике Адыгея

- Участковый должен больше профилактикой преступлений заниматься, поэтому и проводу каждый день по 10-15 встреч с людьми, проживающими на моей территории. К кому домой прихожу, кого в кабине вызываю, - рассказывает Арсен Шебзухов.

Вот так, за разговором, участковый раскрывает и преступления. В его практике был случай, когда задержал подозреваемого, а потом выяснил еще то, что он причастен еще к двум преступлениям – украл велосипед и ограбил женщину.

Семья Арсена – супруга и двое сыновей, уже включились в голосование. Не отходят от компьютеров и жители вверенной ему территории. А сам участковый уверен – «Патриот» будет его.

- Мы с вами еще поговорим, когда я стану народным участковым страны, - загадочно улыбается полицейский корреспонденту «КП» и не прощается, а говорит: - До скорой встречи!

ГОЛОСОВАТЬ ЗА АРСЕНА ШЕБЗУХОВА