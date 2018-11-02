«Вы мещане и плебеи»: женщина на «Бентли» угрожает краснодарцам, опубликовавшим видео с ней
Когда у тебя много денег, тогда ты можешь делать все, что тебе хочется - видимо, такой позиции придерживается 41-летняя “светская львица” из Краснодара. Женщина припарковала свой красный «Bentley» прямо на пешеходном переходе в самом центре города и как ни в чем не бывало отправилась по своим делам. Сама женщина и опубликовала видео своей парковки.
- Нормальные люди понимают, что мне негде парковаться. Могу себе позволить, - говорит женщина.
В полиции провели проверку и оштрафовали владелицу авто на тысячу рублей за неправильную парковку.
"Могу себе позволить": женщина на "Бентли" паркуется на переходе.
Впрочем вряд ли такое наказание способно повлиять на поведение женщины. Скандалисткой и заядлой правонарушительницей оказалась Екатерина Курдуманова, владелица частного отеля.
- В течение 2018 года в отношении 41-летней жительницы Краснодара полицейские составили более 20 протоколов об административных правонарушениях за нарушение ПДД, - сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД.
В это же время в соцсетях появилась видеозапись, как похожая на нее женщина ругается матом и дебоширит в отделении полиции. В главке уже начали проверку, но уточнили, что в 2018-м году Курдуманову не доставяли в полицию.
Дебош в отделении полиции скандальной женищины на "Бентли".
Ответ от героини не заставил себя ждать. Женщина в инстаграме своего отеля обратилась с нецензурной бранью в адрес краснодарцев, опуликовавших записи с ее нарушением, называя их "дворнягами", "мещанами" и "плебеями".
Женщина на "Бентли" угрожает краснодарцам, опбуликовавшим видео с ее дебошем в полиции.
Но и это еще не все. Как сообщают пользователи соцсетей, якобы женщина иногда демонстрирует удостоверение судьи Арбитражного суда Краснодарского края Екатерины Гатикоевой.
Откуда взялось удостоверение и кому оно принадлежит предстоит выяснитьФото: СОЦСЕТИ
- По факту публикации и распространения в социальных сетях видеоролика с участием Гатикоевой Екатерины Александровны, содержащего нецензурную лексику, информируем, что Гатикоева Екатерина Александровна не является и никогда не являлась судьей Арбитражного суда Краснодарского края, - заявили в суде.
Есть ли действительно у скандалистки удостоверение и откуда оно взялось теперь тоже предстоит выяснить правоохранителям.
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