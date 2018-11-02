«Комсомолка» ищет девушку, которая помогла майкопскому приюту погасить долг в 340 тыс рублей

СЕГОДНЯ 15:23 2018-11-02T15:54:05+03:00

Или хотя бы тех, кто знает ее лично

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Эта удивительная история тронула всю страну. Девушка из Адыгеи пожертвовала приюту для бездомных животных 340 тысяч рублей. Где она их взяла – загадка. Собственно, как и неизвестно имя благодетельницы и ее возраст. Судя по фото, которое девушка разрешила сделать приюту, она - студентка.

Девушка принесла в приют Майкопа маленького белого котенка – его нашла на улице. И попросила его пристроить. Но в заведении сказали, что мест нет, да и денег у них нет на лечение новых подопечных.

- Мы должны ветаптеке 340 тысяч рублей, пока долг не погасим, лекарства больше не выдают. Извините, но мы не можем принять котенка, - примерно так ответили девушке, которая принесла животинку.

Вместе с котиком она ушла из приюта, а потом вернулась снова. Долгов у организации больше не было. Она все оплатила.

- Теперь возьмете? – скромно протянула бедолагу она ветеринарам. Конечно его взяли.

А до этого в компанию прибежала кассир ветаптеки с чеком в 340 тысяч рублей.

«Золото» - такую кличку дали замученному котенку. И спросили имя девушки, но она не представилась. Разрешила только сфотографировать себя с «дорогим» котиком.

«Комсомолка» ищет эту прекрасную щедрую девушку с добрым сердцем. Мы обещаем, что не будем называть ее фамилии на своих страницах – понимаем, что внезапно свалившаяся слава ей ни к чему. Но хотим задать несколько вопросов, которые у нас накопились. Если кто-либо знает ее лично, сообщите в редакцию «КП»-Кубань» по телефону 8-962-873-13-33, или пишите по этому же номеру на WhatsApp или Telegram.