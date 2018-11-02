Министр обороны РФ дал высокую оценку взаимодействию с руководством Адыгеи по решению совместных задач

СЕГОДНЯ 15:34 2018-11-02T15:54:05+03:00

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В режиме видеоконференции в совещании принял участие глава РА Мурат Кумпилов. Во вступительном слове Сергей Шойгу сообщил об итогах завершившегося в вооруженных силах учебного года, результатах учений, о подготовке молодых специалистов всех родов войск. Министр обороны также обозначил стоящие перед ведомством задачи, в том числе по материально-техническому обеспечению военных соединений и реализации общественных инициатив. Среди них - участие военных в предстоящей 11 ноября масштабной просветительской акции «Географический диктант». В рамках проекта также пройдут встречи военнослужащих с географами, путешественниками, краеведами, будут организованы фотовыставки.

- Мы не раз говорили о значимости географических знаний, но не менее важно знать историю нашей страны, особенно сейчас, когда все чаще мы сталкиваемся с попытками её фальсификации. Поэтому в министерстве обороны рассматривается вопрос о проведении военно-исторического диктанта, который будет способствовать сохранению правды о значимых для страны ратных событиях, - отметил Сергей Шойгу.

Далее министр обороны РФ предложил обсудить с руководителями субъектов вопросы социальной поддержки военнослужащих, развития всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», создания филиалов военно-патриотического Парка культуры и отдыха Вооруженных Сил РФ «Патриот».

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Первому на совещании было предоставлено слово главе Адыгеи. Мурат Кумпилов подчеркнул, что органы власти региона стремятся в полной мере исполнять все социальные обязательства перед населением республики. Это касается всех категорий граждан, в том числе и военнослужащих, проходящих военную службу на территории Адыгеи. Работа осуществляется в тесном взаимодействии с Южным военным округом.

Среди первоочередных вопросов - зачисление детей военнослужащих в детские сады, прием их в школы Адыгеи, трудоустройство членов семей военнослужащих. В частности, все дети военнослужащих, проходящих военную службу на территории республики, своевременно обеспечиваются местами в детских садах и школах. Для этого был построен детский сад в одном из микрорайонов столицы Адыгеи, где компактно проживают семьи военнослужащих.

Кроме того, сейчас совместно с департаментом имущественных отношений министерства обороны РФ решается вопрос о передаче земельного участка в муниципальную собственность города Майкопа для строительства школы на 1100 мест в этом же микрорайоне.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Глава Адыгеи также доложил о динамичном развитии юнармейского движения. Сегодня в республике сформировано 36 юнармейских отрядов, которые насчитывают 1219 человек. Команда Майкопского военно-патриотического клуба «Вертикаль» на V этапе «АрМи – 2018» заняла 1 место среди девяти команд субъектов ЮФО. Юнармейцы принимают активное участие в военно-патриотических мероприятиях «Зарница», «Победа», различных соревнованиях, в том числе которые проходили в рамках армейских международных игр – 2018. В начале июня в рамках проекта «Юнармейское лето 2018» на территории детского лагеря «Лань» была организована юнармейская смена, мероприятия проводились с участием военнослужащих Майкопского военного гарнизона.

О растущей популярности движения в республике говорит и тот факт, что только в этом году в Юнармию вступило свыше 500 человек. Глава Адыгеи отметил, что в следующем году планируется в два раза увеличить объем выделяемых средств на развитие юнармейского движения в республике.

- Работа по патриотическому воспитанию молодежи в Адыгее носит системный характер и активно проводится в тесном взаимодействии с Южным военным округом. Мы понимаем уровень ответственности в выполнении задач, которые поставлены главнокомандующим страны, поэтому приложим все усилия для их решения. Также хотел бы поблагодарить руководство Минобороны России, лично Вас, Сергей Кужугетович, командование Южного военного округа за постоянное внимание и поддержку в решении насущных вопросов военнослужащих, проходящих военную службу в республике. Мы готовы и дальше развивать сотрудничество, - подчеркнул Мурат Кумпилов.

Сергей Шойгу высоко оценил результаты работы, а также уровень взаимодействия министерства и органов власти республики в решении общих задач.

- Мы видим, у вас очень много сделано и делается немало по обсуждаемым вопросам. Надеюсь на дальнейшее тесное сотрудничество и совместную работу по решению социальных вопросов семей военнослужащих, обеспечению их детей местами в детских садах. В перспективе стоят задачи по строительству школы, развитию юнармейского движения. Именно его участники являются основными проводниками армейских идей в учебных заведениях, - подчеркнул Сергей Шойгу.