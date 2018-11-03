На Кубани бухгалтер предприятия после ограбления устроила погоню за разбойником

СЕГОДНЯ 08:44 2018-11-02T19:57:38+03:00

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Тот денек 35-летний бухгалтер продуктовой базы Евгения Петрухина из станицы Каневской помнит досконально. Еще бы, не каждый день в офис врывается грабитель. А уж погоню за ним устраивают и того реже.

- Все случилось в среду. Я, как обычно, пришла на работу, готовила отчеты. Вместе с коллегами ждали приезда инкассаторов, они всегда забирали деньги в этот день, - рассказывает «КП» - Кубань» Евгения Петрухина. - Окно в офисе у нас выходит во двор, потому я видела всех, кто к нам заходит. Как вдруг вижу - приближается к нам какой-то парень с капюшоном на голове, лицо его замотано шарфом, глаза скрывают солнцезащитные очки. Не по-майски он одет! Май ведь на дворе был.

В тот момент, когда сотрудницы подготавливали деньги для инкассаторов, в офис вошел незнакомец. В правой руке он держал пистолет.

- Тихо, без паники! - еле слышно говорит преступник и, угрожая оружием, забирает пакеты с деньгами.

Схватив выручку, он поспешил удалиться. В общей сложности грабитель забрал 420 тысяч рублей.

- После произошедшего все были в ступоре. Думали, может, розыгрыш какой-то. У меня же в этот момент проскользнуло в голове - на чем приехал преступник? Надо скорее посмотреть номер и марку машины, а то мы потом его днем с огнем не сыщем, - продолжает Евгения. - Выбежала на улицу, а преступник уже добежал до следующего перекрестка. Обернувшись, заметила машину, в которой сидит парень. Я молча прыгнула к нему на заднее сидение и кричу: «У нас деньги украли - надо вора поймать!»

Водитель на удивление не растерялся и тут же дал по газам. В этот момент преступник уже садился в «четырнадцатую» к своему товарищу.

Виктор Петрухин помог жене поймать преступника.

- Мы погнались за ними. Проезжая мимо, я успела записать номер авто. В этот момент их машины тронулась, но преступники поехали не прямо, а повернули на соседнюю улицу. Тогда я решила - надо за ними проследить, но остаться незамеченными, - рассказывает бухгалтер. - Пока гнались за ними, я успела позвонить своему супругу Виктору. Он - инспектор ДПС по Каневскому району. Сообщила ему номер авто, марку машины и маршрут их следования.

Не прошло и минуты, как Виктор остановил ту самую «четырнадцатую» и задержал грабителя. Преступником оказался 26-летний житель Ленинградского района и, судя по всему, явно не ожидал, что его поймают так быстро.

Похищенные деньги вернулись в кассу, а грабителя недавно осудили и приговорили к семи годами колонии. Евгения же получила благодарность от полиции за помощь в поимке злоумышленника. И стала участницей конкурса «Поступок-2018». Голосование продлится до 5 ноября, победителями станут участники, набравшие большее количество голосов. А уже 10 ноября их пригласят на мероприятие по случаю дня МВД, где вручат награды.