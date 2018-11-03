В Тимашевском районе поезд столкнулся с грузовиком.

СЕГОДНЯ 08:23 2018-11-03T09:22:56+03:00

Поезд постановке на рельсы не подлежит Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю

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Сообщение о ДТП на железнодорожном переезде вблизи хутора Беднягина поступило в местное отделение полиции в пятом часу утра. На место прибыли сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа.

- По предварительным данным, мужчина 1979 года рождения, управляя грузовым автомобилем «КамАЗ», ехал через железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение с поездом дальнего следования Минск-Адлер, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В результате столкновения водитель «КамАЗа», а также машинист и помощник машиниста госпитализированы в медицинское учреждение.

- Поезд получил значительные механические повреждения и не подлежит постановке на рельсы, - добавили в МВД.

Всего в составе находились 650 человек Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю

На момент аварии в составе, состоящем из 17 вагонов, находились 650 человек, из них 188 детей. Врачи скорой помощи осмотрели пассажиров на месте. По предварительной информации в госпитализации никто не нуждается. 15 пассажиров поезда обратились к медикам с жалобами на легкие травмы.

- Из – за случившегося ожидается задержка пассажирских поездов Адлер – Москва и Екатеринбург - Новороссийск. Движение составов в настоящее время осуществляется по соседнему пути, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СК ЖД.

В настоящее время полицейские продолжают работу на месте ДТП. Проводится проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося. Перекрытия проезжей части нет.