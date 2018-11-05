Гран-при кинофестиваля «Кадетский взгляд» взяли краснодарские кадеты
Краснодарское президентское кадетское училище на два дня превратилось в настоящую киноакадемию. Правда, на большом экране показывали не свежие блокбастеры, а короткометражные фильмы, и вместо звезд по красной ковровой дорожке шагали будущие офицеры.
В зале - соперники, а в жизни - друзья
На III Кинофестиваль «Кадетский взгляд», который прошел под девизом «Россия - наш общий дом», приехали нахимовцы, суворовцы и воспитанники президентских кадетских училищ, кадетских корпусов из разных уголков России. С собой они привезли фильмы - всего 58 лент. В каждой - взгляд парней на жизнь, историю, учебу, дом, семью...
Пока шло заседание конкурсной комиссии, для кадет устроили спортивный праздник. Звезды большого спорта делились опытом и секретами своего мастерства. Вот в одном зале чемпионка России, Европы и мира по самбо Анна Харитонова показывает простые приемы мальчишкам. В соседнем - член сборной России по греко-римской борьбе, шестикратный чемпион России, чемпион и бронзовый призер Олимпийских игр Вартерес Самургашев учит азам кадетов. В бассейне в это время проводил мастер-класс трехкратный рекордсмен мира, четырехкратный рекордсмен и чемпион Европы Николай Скворцов.
Фото: Степан СКУКИН.
Спорт и кино сближают. За те два дня, что шел фестиваль, многие ребята успели подружиться.
- Эй, Гриша! – зовет рыжеволосого кадета курсант Ставропольского ПКУ. - Давай обменяемся телефонами. Как будет увал, поболтаем!
Конкуренты они только на конкурсе - в жизни никто не соперничает. У многих юношей общие интересы и планы на будущее.
- Да ладно, ты тоже в краснодарскую «шифровалку» хочешь поступать?! - кажется, нашел товарища еще один кадет.
По стопам Михалкова
Оказывается, многие мальчишки уверенно держатся не только на построении, но и в кадре. Ребята, чьи будни проходят в стенах кадетских училищ, успевают и на занятия ходить, и военным дисциплины изучать, и постигать азы кинодела.
Ролики на фестиваль участники готовили сами. В объективе, за кадром, в режиссерском кресле и в монтажной сидели только ребята с военной выправкой. Но армейской самодеятельностью здесь не пахнет - каждая история заслуживает широкого зрителя.
Пронзительный фильм «Сочинение» кадета 8-го класса Ставропольского ПКУ Назира Гайирханова казалось, никого в зале не оставило равнодушным. В номинации «Документальный фильм» этот ролик завоевал «золото». Кадет рассказывает о своем отце Казиме Магомед-Камиловиче Гайирханове, которого посмертно удостоили звания Героя России.
На втором месте фильм «Навсегда в самом сердце Беслана», который заставил украдкой утирать слезы и зрителей, и даже жюри. Воспитанник Кронштадтского морского кадетского военного корпуса Заурбек Дзгоев и его сестра Диана, которая в 2004 году пошла в первый класс той самой школы № 1 в Беслане. Дети отправились в Москву, чтобы встретиться с мамой одного из погибших офицеров, спасавших тогда заложников, и сказать ей «спасибо».
«Бронзу» получили курсанты Петрозаводского ПКУ за фильм «Победитель», в котором рассказывается о подвиге пионера, юного новороссийца Вити Новицкого.
Фото: Степан СКУКИН.
Кадеты высшей пробы
Но Гран-при кинофестиваля жюри решило присудить юным талантам Краснодарского президентского кадетского училища за документальный фильм «Русский сокол».
- Мы решили посвятить ролик первопроходцу русской авиации кубанскому казаку Вячеславу Матвеевичу Ткачеву, чье громкое имя было незаслуженно забыто, - говорит кадет 10 курса и ведущий Дмитрий Чамалиди. – У нас давно уже сформирована команда, мы часто снимаем ролики. Узнав о фестивале, решили, что хотим снять по-настоящему качественный документальный фильм.
На создание 15-минутного ролика у кадетов ушло почти полгода. Не один час они просидели в Государственном краевом архиве, чтобы собрать всю необходимую информацию для фильма.
- Продумывали сценарий все вместе, - говорит кадет 9 курса Егор Семенов, который работал одним из операторов. - Постоянно обсуждали, как снять ту или иную сцену, спорили, как смонтировать лучше, какую композицию для эпизода подобрать.
- Но не сказать, что у каждого из нас была роль, - продолжает Дмитрий Чамалиди. - Сегодня кто-то – оператор, а завтра – актер, послезавтра – помощник режиссера. Но мы работали, как настоящая команда. Причем старались сделать качественный фильм, несколько раз проверяли ролик на ошибки, старались, чтобы не было недочетов.
Вот такое взрослое кино глазами кадетов.
Фильм «Русский сокол». Краснодарское президентское кадетское училище.
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