Гран-при кинофестиваля «Кадетский взгляд» взяли краснодарские кадеты

СЕГОДНЯ 09:33 2018-11-05T09:52:21+03:00

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Краснодарское президентское кадетское училище на два дня превратилось в настоящую киноакадемию. Правда, на большом экране показывали не свежие блокбастеры, а короткометражные фильмы, и вместо звезд по красной ковровой дорожке шагали будущие офицеры.

В зале - соперники, а в жизни - друзья

На III Кинофестиваль «Кадетский взгляд», который прошел под девизом «Россия - наш общий дом», приехали нахимовцы, суворовцы и воспитанники президентских кадетских училищ, кадетских корпусов из разных уголков России. С собой они привезли фильмы - всего 58 лент. В каждой - взгляд парней на жизнь, историю, учебу, дом, семью...

Пока шло заседание конкурсной комиссии, для кадет устроили спортивный праздник. Звезды большого спорта делились опытом и секретами своего мастерства. Вот в одном зале чемпионка России, Европы и мира по самбо Анна Харитонова показывает простые приемы мальчишкам. В соседнем - член сборной России по греко-римской борьбе, шестикратный чемпион России, чемпион и бронзовый призер Олимпийских игр Вартерес Самургашев учит азам кадетов. В бассейне в это время проводил мастер-класс трехкратный рекордсмен мира, четырехкратный рекордсмен и чемпион Европы Николай Скворцов.

Фото: Степан СКУКИН.

Спорт и кино сближают. За те два дня, что шел фестиваль, многие ребята успели подружиться.

- Эй, Гриша! – зовет рыжеволосого кадета курсант Ставропольского ПКУ. - Давай обменяемся телефонами. Как будет увал, поболтаем!

Конкуренты они только на конкурсе - в жизни никто не соперничает. У многих юношей общие интересы и планы на будущее.

- Да ладно, ты тоже в краснодарскую «шифровалку» хочешь поступать?! - кажется, нашел товарища еще один кадет.

По стопам Михалкова

Оказывается, многие мальчишки уверенно держатся не только на построении, но и в кадре. Ребята, чьи будни проходят в стенах кадетских училищ, успевают и на занятия ходить, и военным дисциплины изучать, и постигать азы кинодела.

Ролики на фестиваль участники готовили сами. В объективе, за кадром, в режиссерском кресле и в монтажной сидели только ребята с военной выправкой. Но армейской самодеятельностью здесь не пахнет - каждая история заслуживает широкого зрителя.

Пронзительный фильм «Сочинение» кадета 8-го класса Ставропольского ПКУ Назира Гайирханова казалось, никого в зале не оставило равнодушным. В номинации «Документальный фильм» этот ролик завоевал «золото». Кадет рассказывает о своем отце Казиме Магомед-Камиловиче Гайирханове, которого посмертно удостоили звания Героя России.

На втором месте фильм «Навсегда в самом сердце Беслана», который заставил украдкой утирать слезы и зрителей, и даже жюри. Воспитанник Кронштадтского морского кадетского военного корпуса Заурбек Дзгоев и его сестра Диана, которая в 2004 году пошла в первый класс той самой школы № 1 в Беслане. Дети отправились в Москву, чтобы встретиться с мамой одного из погибших офицеров, спасавших тогда заложников, и сказать ей «спасибо».

«Бронзу» получили курсанты Петрозаводского ПКУ за фильм «Победитель», в котором рассказывается о подвиге пионера, юного новороссийца Вити Новицкого.

Фото: Степан СКУКИН.

Кадеты высшей пробы

Но Гран-при кинофестиваля жюри решило присудить юным талантам Краснодарского президентского кадетского училища за документальный фильм «Русский сокол».

- Мы решили посвятить ролик первопроходцу русской авиации кубанскому казаку Вячеславу Матвеевичу Ткачеву, чье громкое имя было незаслуженно забыто, - говорит кадет 10 курса и ведущий Дмитрий Чамалиди. – У нас давно уже сформирована команда, мы часто снимаем ролики. Узнав о фестивале, решили, что хотим снять по-настоящему качественный документальный фильм.

На создание 15-минутного ролика у кадетов ушло почти полгода. Не один час они просидели в Государственном краевом архиве, чтобы собрать всю необходимую информацию для фильма.

- Продумывали сценарий все вместе, - говорит кадет 9 курса Егор Семенов, который работал одним из операторов. - Постоянно обсуждали, как снять ту или иную сцену, спорили, как смонтировать лучше, какую композицию для эпизода подобрать.

- Но не сказать, что у каждого из нас была роль, - продолжает Дмитрий Чамалиди. - Сегодня кто-то – оператор, а завтра – актер, послезавтра – помощник режиссера. Но мы работали, как настоящая команда. Причем старались сделать качественный фильм, несколько раз проверяли ролик на ошибки, старались, чтобы не было недочетов.

Вот такое взрослое кино глазами кадетов.