В Геленджике во время парусной регаты перевернулись лодки с детьми

СЕГОДНЯ 19:23 2018-11-05T21:00:01+03:00

Спасатели достали всех участников из воды и разместили в гостиницах курорта [видео]

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ЧП произошло сегодня, 5 ноября, в бухте курортного Геленджика. Подростки от девяти лет и старше со всей страны прибыли на парусную регату. Юные спортсмены вышли в Черное море, но спустя пару часов сильный ветер начал переворачить парусники. И дети оказались в воде.

- Несколько яхт чуть не унесло в море, но сейчас все в порядке, все живы. Дети уже спят в гостиницах, - рассказала "Комсомольской правде" - Кубань" пресс-секретарь мэрии Геленджика Яна Скорикова. - Из травм - у одного из мальчиков сломан нос. Его ударило якорной цепью. Сейчас прямо передо мной сидят следователи и опрашивают организаторов.

Известно, что возраст участников варьировал от 9 до 24 лет. Все они прибыли из разных городов страны.

В Геленджике яхты с детьми перевернулись в Черном море.

- Мэрия сейчас организовала горячий чай для пострадавших и разместила в гостиницах, - продолжает Яна Скорикова. - Мероприятие было коммерческим, никто не обратил внимание на прогноз.

Однако в министерстве спорта Краснодарского края подтвердили, что они были в числе организаторов мероприятия.

- Да, эта регата проводится под эгидой ведомства, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе минспорта.

Кстати, спасатели МЧС с самого утра разослали тревожное сообщение.

eyemaxi В эти дни в Геленджикской бухте проходит "Геленджикская регата". Количество участников до 500 человек. Желаем удачи участникам и попутного ветра!

- Порывы ветра будут достигать 12-17 м/с, - гласило предупреждение. Однако, несмотря на это, яхты всё-таки покинули доки.

В южном региональном спасательном отряде МЧС России "Комсомолке" пояснили, что помощь их сотрудников потребовалась только, чтобы отбуксировать яхты.

- В остальном наша помощь не понадобилась, - прокомментировали в ЮРПСО.

Что касается самого мероприятия, то оно уже 28-ое по счету и проводится ежегодно. В этом сезоне для участия в регате было подано более 700 заявок. В прошлом году она получила звание самой массовой в России в ходе торжественной церемонии вручения наград Всероссийской федерации парусного спорта. Планировалось, что в Геленджике со 2 по 8 ноября эта регата закроет сезон.