Трое подростков остаются в больнице Геленджика после ЧП во время регаты

СЕГОДНЯ 13:05 2018-11-06T13:50:29+03:00

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После происшествия в бухте Геленджика, 5 ноября, когда во время парусной регаты в море перевернулись яхты с детьми, трое подростков остаются в больнице курорта.

- СМИ сообщали, что госпитализированы четверо подростков, - рассказала "КП" - Кубань" руководитель пресс-службы мэрии Геленджика Яна Скорикова. - На самом деле их было трое, потому что 19-летняя девушка, сломавшая нос, от госпитализации отказалась. У всех них медики заподозрили переохлаждение. Правда, по словам врачей, в больницу детей отправили, чтобы быть уверенными на 100 процентов, что они в порядке. Все остальные по-прежнему находятся в своих гостиницах, кое-кто уже решил погулять по городу.

Что касается соревнований, то в федерации парусного спорта Геленджика "Комсомолке" сказали, что никаких ограничений на продолжение соревнований никто не накладывал.

- Сегодня просто ветренно тоже, поэтому паруса свернули пока, - рассказал "КП"-Кубань" пресс-секретарь организации Александр Гусейнов. - А завтра продолжим.

Он добавил, что пострадавшие подростки - спорсмены с большим опытом. Многие из них - призеры международных соревнований. Некоторые уже попадали в подобные ЧП.

- Они знали, как действовать в этот момент, - продолжает Гусейнов. - У каждой команды были свои моторные лодки, которые шли за яхтами параллельно. Некоторых, кто был в воде, подхватили. Остальные добрались до берега вплавь сами. Никакой паники не было. Кроме того, на всех были надеты гидрокостюмы.

Напомним, подростки от девяти лет и старше со всей страны прибыли на парусную регату. Юные спортсмены вышли в Черное море, но спустя пару часов сильный ветер начал переворачить парусники. И дети оказались в воде.

Известно, что спасатели МЧС с самого утра разослали тревожное сообщение о сильном ветре. Но яхты всё-таки покинули доки.

В южном региональном спасательном отряде МЧС России "Комсомолке" пояснили, что помощь их сотрудников потребовалась только, чтобы отбуксировать яхты.

- В остальном наша помощь не понадобилась, - прокомментировали в ЮРПСО.

Что касается самого мероприятия, то оно уже 28-ое по счету и проводится ежегодно. В этом сезоне для участия в регате было подано более 700 заявок. В прошлом году она получила звание самой массовой в России в ходе торжественной церемонии вручения наград Всероссийской федерации парусного спорта. Планировалось, что в Геленджике со 2 по 8 ноября эта регата закроет сезон.

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