«Пилоты игнорировали предупреждения о ветре»: МАК установил причины жесткой посадки Boeing-737 в Сочи

СЕГОДНЯ 13:22 2018-11-06T13:40:18+03:00

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Пилоты Boeing-737, выкатившегося за пределы полосы, неоднократно игнорировали предупреждения об опасных метеоявлениях. Об этом сообщает Межгосударственный авиационный комитет в своем предварительном отчете.

Напомним, ЧП случилось 1 сентября 2018 года. Самолет авиакомпании Utair летел в Сочи из Москвы. Около трех часов ночи он начал совершать посадку. Однако закончить маневр благополучно не удалось из-за штормового предупреждения, которое действовало на курорте.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/666788" frameborder="0"></iframe> После тушения самолета в Сочи.

Расследованием причин аварии занялись специалисты Межгосударственного авиационного комитета. Как установила комиссия, во время прибытия рейса на аэродроме в Сочи наблюдалась гроза. Ливень подтопил взлетно-посадочную полосу, появился слой воды толщиной 3 мм. А у поверхности земли все время менялось направление и скорость ветра, порывы порой достигали 11 метров в секунду.

- Во время посадки на высоте 340 метров, в кабине прозвучало предупреждение системы «Обрати внимание на экран радара», - сообщают в МАК.

Командир воздушного судна спросил: «Что он сказал?» – на что второй пилот ответил: «Ну, он wind shear предупреждает» (о сдвиге ветра – Авт.). Компьютер сообщал о внезапном сильном порыве, который может сместить летящий самолет с безопасной траектории во время захода на полосу. Несмотря на это, командир корабля решил продолжать посадку. Хотя по инструкции он должен был уходить на второй круг.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/666792" frameborder="0"></iframe> Самолет в Сочи не может приземлится из-за погоды.

На высоте 260 метров в кабине экипажа вновь прозвучала информация о том, что впереди сдвиг ветра, необходимо уйти на второй круг. Однако экипаж продолжил снижение. Спустя еще минуту на высоте около 50 метров компьютер вновь оповещал «Сдвиг ветра», но экипаж, словно не слышал предупреждения.

- На высоте около 30 метров командир корабля взял управление на себя, отключил автопилот и начал уходить на второй круг, - сообщают в МАК. - По объяснению экипажа, уход на второй круг был выполнен из-за попадания в сильные ливневые осадки, значительно ухудшающие видимость на полосе.

Далее самолет пролетел вокруг аэродрома, после чего пилоты получили разрешение на второй заход. Вновь в самолете прозвучали предупреждения о сдвиге ветра и снова пилоты их проигнорировали.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/666787" frameborder="0"></iframe> В Сочи при посадке самолет упал в реку и загорелся.

В результате порыв ветра подтолкнул Boeing вперед. Пилотам удалось приземлиться, пролетев значительное расстояние от начала полосы – 1300 метров.

- После касания был активирован максимальный режим торможения, однако реверс двигателей (применяется для аварийного торможения – Авт.) был включен лишь спустя 20,5 секунды, - добавляют в МАК.

Таким образом, эксперты считают, что причиной аварии воздушного судна стали неверные действия членов экипажа. Пока, правда, эти результаты предварительные. Расследование авиапроисшествия продолжается.

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