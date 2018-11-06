На Кубани участковый задержал сбежавшего из цирка енота-курокрада

СЕГОДНЯ 13:30 2018-11-06T13:40:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Необычное дело о пропаже домашней птицы удалось раскрыть лейтенанту полиции Дмитрию Арчакову. В отделение обратилась местная жительница, которая рассказала, что в течение трех дней у нее исчезают курицы, а несколько растерзанных туш остались лежать на хоздворе.

Женщина стала подозревать в этом соседскую собаку, поэтому решила обратиться в полицию.

- Я выехал на место с целью оценить размер нанесенного ущерба и найти причину пропажи птицы. Во время осмотра услышал подозрительный шорох на чердаке и решил осмотреть его, - рассказывает участковый.

К его удивлению на крыше сидел… енот. Зверь выглядел довольно упитанным, поэтому он стал главным подозреваемым в этом деле. Участковый засучил рукава и решил поймать нарушителя спокойствия.

- Ловить пришлось руками и с помощью подручных средств. Его удалось затащить в клетку для птиц, которую уже приготовила хозяйка, - говорит лейтенант Арчаков.

Енот активно сопротивлялся и даже несколько раз укусил стража порядка.

- Ничего страшного, это же не волк! - отмахнулся Дмитрий.

Полицейский без труда догадался, что животное совсем не дикое – еще пару дней назад буквально в нескольких метрах от дома находился передвижной цирк.

- К моменту, когда я связался с администрацией цирка, все артисты и животные уже были в Белореченском районе. Там рассказали, что при переезде обнаружили пропажу енота, но найти его самостоятельно так и не смогли, - продолжает участковый.

Справедливость была восстановлена - енот вернулся в цирк, а его владельцы полностью возместили причиненный ущерб хозяйке – 250 рублей за каждую курицу. Всего 1750 рублей.

- Самое главное было возместить ущерб. Я даже кличку енота не узнал, - признался Дмитрий. – В нашей работе всякое бывает, но хищника руками первый раз ловил.