Глава Адыгеи поздравил жителей и гостей республики с Днем народного единства

СЕГОДНЯ 14:56 2018-11-06T15:00:54+03:00

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В торжествах приняли участие глава Адыгеи Мурат Кумпилов, председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный, главный федеральный инспектор аппарата полпреда президента РФ в ЮФО по РА Сергей Дрокин, член совета федерации РФ Мурат Хапсироков, руководители федеральных и республиканских органов власти, а также представители политических партий, ОНФ, национально-культурных объединений, трудовых коллективов, молодежных клубов и широкая общественность.

В рамках мероприятий состоялось праздничное шествие от городского парка культуры и отдыха до площади «Единение и Согласие», которое возглавило руководство республики.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Напомним, в Российской Федерации День народного единства отмечается как государственный праздник с 2005 года. Он установлен в честь памятных событий 1612 года, завершивших в стране период Смутного времени: в начале ноября народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского изгнало из Москвы иноземных захватчиков. Это событие во многом определило дальнейшее развитие и укрепление государства.

Выступая перед участниками торжества, глава Адыгеи Мурат Кумпилов подчеркнул, что память о героизме участников народного ополчения 1612 года должна передаваться из поколения в поколение.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

- Для России данное событие имело судьбоносное значение. Оно не только положило конец периоду разобщенности и упадка, но и укрепило традиции единения российского народа для достижения общих целей. Активное участие в изгнании врага принимали и князья Черкасские, чьи корни связаны с адыгским этносом. Своим мужеством и преданностью российскому государству они снискали добрую славу у современников, навеки вписали свои имена в героическую летопись России, - подчеркнул Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи отметил важность продолжения воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма, гражданственности и единства. Мурат Кумпилов также выразил убежденность в том, что сплочённость народов России поможет в достижении главной цели – создание сильного, экономически развитого и процветающего государства.

К словам поздравления главы Адыгеи присоединился председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

В рамках праздничных мероприятий на площади была организована выставка мастеров народных промыслов и прикладного искусства. Глава республики посетил экспозицию и побеседовал с авторами работ. Мурат Кумпилов также лично поздравил с Днем народного единства ветеранов и пенсионеров, пришедших в этот день на праздничные мероприятия. Кроме этого, Глава республики пообщался с председателем Совета ветеранов РА Асланом Куадже и инспекторами Объединенного командования Южного военного округа - Юрием Щепиным и Александром Дорофеевым.

После митинга на площади «Единение и Согласие» состоялся праздничный концерт с участием мастеров искусств республики. Торжественные мероприятия также прошли сегодня во всех муниципальных образованиях республики.