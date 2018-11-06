103-летняя жительница Сочи мечтает о встрече с Рамзаном Кадыровым

СЕГОДНЯ 15:45 2018-11-06T15:54:47+03:00

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За свои 103 года одна из старейших жительниц Сочи Матрена Григорьевна Сунгурьян стала свидетелем и участницей множества событий в истории нашей страны. Как жена офицера погранслужбы она поддерживала супруга и была с ним в разных уголках Советского Союза.

Сейчас пенсионерка живет в Лоо и продолжает внимательно следить за новостями. Слух уже слабоват, зрение тоже уже не блещет остротой, но это не мешает Матрене Григорьевне быть в курсе всех событий.

- Удивительно, но Матрена Григорьевна хорошо помнит важные даты, всех своих учителей, рассказывает наизусть стихи и в курсе новостной повестки, - рассказывает Владимир Соколов, председатель местного отделения «Союза офицеров запаса». – Она очень интересный и подкованный собеседник.

Секрета долголетия у Матрены Григорьевны нет, просто она очень любит жизнь, к тому же имеет хорошие гены - ее дедушка прожил 105 лет, а мама 102 года.

Матрена Григорьевна любит принимать гостей Фото: предоставлено КРОО "Союз офицеров запаса"

Общественники взяли шефство над Матреной Григорьевной и сделали в ее доме ремонт – постелили полы, обновили электропроводку, установили душевую кабину и подключили дом к центральной канализации. Работы шли несколько недель, за это время добровольцы много разговаривали с долгожительницей и узнали даже о самых сокровенных желаниях пенсионерки. Одно из них оказалось неожиданным… встреча с Рамзаном Кадыровым.

- Человек от души мне нравится! Мне кажется, он простой и добрый. Много можно сказать, но сложно выразить. Он хороший человек и руководитель. Он работает и делает добро для людей. Я так думаю, - говорит Матрена Григорьевна Сунгурьян. – Очень хотелось бы с ним встретиться, спросить, как он с людьми ладит.

Долгожительница готова встретить главу Чечни у себя дома, а офицеры запаса пообещали сделать все, чтобы Рамзан Кадыров узнал о желании Матрены Григорьевны.

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