На Кубани пенсионерка так устала от своего мужа, что заказала его киллеру

СЕГОДНЯ 10:25 2018-11-07T10:37:20+03:00

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«Милые бранятся — только тешатся» - это поговорка точно не о чете Гавриловых (фамилия изменена - Авт.), которые проживали в Красноармейском районе Краснодарского края. Перебранки между супругами происходили так часто, что 59-летняя женщина просто «устала от брака».

- Жить в горе и радости клялись, а у меня счастья нет, - говорит жена.

Действовать пенсионерка решила радикально: нет человека - нет проблемы. Чтобы избавиться от благоверного она попросила своего знакомого найти киллера. Приятель женщину хоть и пожалел, но все-таки перестраховался и заявил правоохранителям. В итоге роль человека, который якобы устранит мужчину, выполнял оперативник.

Он в тот же день назначил встречу пенсионерке, чтобы узнать, действительно ли она хочет убить своего мужа.

- Скажите, что с ним хотите сделать? - спрашивает оперативник.

- Убить! - не задумываясь, заявляет женщина. - Его никто никогда искать не будет. Это я вам гарантирую.

- Вы готовы заплатить? Скажем, тысяч сто? - вновь поинтересовался сотрудник из правоохранительных органов, претворяясь киллером. Женщина кивнула в ответ.

- Вот его, когда шлепнут, мне будет спокойнее.

На встрече с оперативником, выступившим в роли киллера, заказчица оплатила лишь первый взнос - 10 тысяч рублей, однако попросила устранить мужа, как можно скорее. Кстати, сразу после убийства супруга женщина планировала начать новую жизнь - продать квартиру и машину. Пенсионерка устала жить в том доме, ей хотелось перемен.

Когда же мужчина предоставил фотографии с места инсценированного убийства, «безутешная вдова», довольная выполненным заказом, передала подписанный договор на ВАЗ-21120. В тот самый момент «киллер» достал наручники, женщину арестовали.

Начать новую жизнь ей теперь вряд ли удастся. Женщину обвиняют в подстрекательстве к приготовлению к убийству по найму.

- Сейчас в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщают в СК России. - Расследование уголовного дела продолжается.