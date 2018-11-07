Турнир по World of Tanks прошел в Краснодаре

СЕГОДНЯ 10:31 2018-11-07T10:33:55+03:00

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Финальные соревнования межрегионального турнира «Ростелекома» по игре World of Tanks состоялись на краснодарском КиберПатиШоу. В итоговых боях приняли участие 27 игроков из краевых и областных центров ЮФО и СКФО. В течение 10 часов 9 команд бились за право называться лучшими на 6 локациях всемирно известной онлайн игры.

По итогам баталий первое место заняли геймеры из Астрахани, второе место отстояли краснодарские «танкисты» и третье место досталось команде из Ростова-на-Дону.

- В настоящее время «Ростелеком» активно развивает мультимедийные сервисы и услуги и предлагает увлеченным геймерам тарифный план «Игровой». Поэтому мы активно поддерживаем игровые сообщества в регионах, совместно с топовыми производителями онлайн игр проводим турниры для молодежи, - отметил директор департамента внешних коммуникаций макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком» Вячеслав Плеханов.

Для того, чтобы турнир был максимально зрелищным, игроки соревновались на танках десятого уровня неограниченным игровым золотом. Сражения транслировались на большом экране, и каждый матч комментировали известные стримеры.

- Я часто участвую в соревнованиях по компьютерным играм, но впервые в таком крутом турнире. Надеюсь, что все участники получили от игры такие же положительные эмоции, как и члены нашей команды, и я благодарен «Ростелекому» за этот праздник, - рассказал участник турнира World of Tanks от краснодарской команды Никита Ахметьев.

В 2016 году «Ростелеком» совместно с производителем онлайн игр Wargaming впервые на рынке запустил специальный тарифный план для геймеров – «Игровой». Тариф сформирован таким образом, чтобы удовлетворить все потребности увлеченных геймеров: максимальные скорости доступа, низкий пинг, а также уникальные игровые преимущества. Сегодня в «Игровом» для пользователей компания предлагает в качестве бонусов уникальные танк, крейсер и истребитель.

Помимо организации турнира по World of Tanks, «Ростелеком» также выступил генеральным партнером КиберПатиШоу и представил свои развлекательные площадки. Благодаря организаторам гости фестиваля смогли принять участие в horror-вечеринке, посмотреть выступления яркое косплей-шоу, Stand-up комиков, рэперов «St1m» и «Каста», а также послушать сети российских диджеев и встретиться с известными блогерами и дабберами.