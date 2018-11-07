Источник "КП": президент России освободил от должности начальника кубанского главка

СЕГОДНЯ 12:13 2018-11-07T15:29:03+03:00

Владимир Виневский работал в этой должности с февраля 2011 года Фото: Артем ФИЛАТОВ

Есть информация, что соответствующий Указ подписал Владимир Путин

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"КП" - Кубань" стало известно, что генерал - лейтенанта полиции Владимира Виневского, начальника ГУ МВД России по Краснодарскому краю, освободили от занимаемой должности. Соответствующий приказ якобы подписан еще вчера, 6 ноября, президент России Владимир Путин.

Этим же Указом с должности снят генерал - майор полиции Владимир Струков. До сегодняшнего дня он занимал пост начальника управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу.

В самом главке информацию об отставке руководства пока не подтверждают.

Напомним, Владимир Николаевич Виневский, родился 30 октября 1958 года в Гродненской области. Получил высшее юридическое образование. В 1994 году окончил Санкт-Петербургскую высшую школу МВД России.

В органах внутренних дел служил с октября 1981 года с последовательным продвижением от милиционера УВД Дзержинского райисполкома г. Ленинграда до начальника ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

За добросовестное отношение к служебным обязанностям, активный вклад в борьбу с преступностью был награжден государственными наградами Российской Федерации: орденом Почета, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени, 2005 г., медалью «В память 300-летия СПб», 2003 г., почетным званием «Заслуженный сотрудник органов внутренних дел РФ», 2001 г.

Неоднократно поощрялся приказами Министра внутренних дел. В том числе награжден 8 медалями МВД России, наградным оружием - пистолетом Макарова, нагрудным знаком «Почетный сотрудник МВД» и памятным знаком «15 лет службе по борьбе с организованной преступностью».

Является ветераном труда и ветераном боевых действий.