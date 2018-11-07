На Кубани усилят работу по ветзащите животных

СЕГОДНЯ 12:54 2018-11-07T12:57:00+03:00

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Спикер кубанского парламента Юрий Бурлачко провел на днях выездное совещание двух профильных комитетов ЗСК - по развитию агропромышленного комплекса и продовольствию и по вопросам местного самоуправления. На базе агрофирмы «Хуторок» в Новокубанском районе законодатели обсудили сложившуюся в регионе ситуацию по лейкозу крупного рогатого скота.

Ветеринарная проблематика стала главной темой встречи депутатов с сельхозпроизводителями, представителями органов исполнительной власти и учеными. В совещании приняли участие вице-губернатор Кубани Андрей Коробка, министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона Федор Дерека, руководитель краевого департамента ветеринарии Роман Кривонос, вице-президент РАН Ирина Донник и глава Новокубанского района Александр Гомодин.

Перед тем, как приступить к обсуждению главного вопроса пленарного заседания, его участники осмотрели объекты агрофирмы. Именно на этом сельхозпредприятии животноводам удалось полностью победить лейкоз животных и оздоровить весь скот. Депутаты во главе с Юрием Бурлачко и Андреем Коробкой посетили также мехток, молочно-товарную ферму, пекарню, ремонтные мастерские, побывали на месте строящегося муниципального парка.

Ответственность в помощь

Открывая совещание, спикер ЗСК отметил, что встреча проходит в рамках реализации краевого закона о региональном госветнадзоре на Кубани. И подчеркнул - одним из основных условий успешного развития молочного животноводства является обеспечение здоровья продуктивного поголовья и молодняка.

- Опыт показывает - от лейкоза крупного рогатого скота можно избавиться быстро, если профилактические мероприятия проводить комплексно и целенаправленно. И если у владельцев животных и обслуживающего персонала имеются четкие представления и морально-этическая ответственность не только за состояние самих животных, но и здоровье людей, для которых предназначаются производимые молоко и мясо, - акцентировал внимание присутствующих Юрий Бурлачко.

По состоянию на 1 октября этого года на Кубани из 106 очагов лейкоза остается 85. Из них 50 - в общественном секторе и 35 - в частном. C начала года в регионе оздоровлено в общей сложности 19 сельхозпредприятий. По словам руководителя департамента ветеринарии Краснодарского края Романа Кривоноса, в прошлом году в целом по стране заболело 18 603 коровы. Опасной инфекции не было зафиксировано только в двух северных регионах РФ.

Опыт особого назначения

В ходе заседания присутствующие отметили, что достигнутые в деле оздоровления стада успехи агрофирмы - это результат многолетнего упорного труда целого коллектива.

- Хозяйство Федора Булдыжова - яркий пример того, как за небольшой отрезок времени можно полностью избавиться от болезни. Бесспорно, это значительно повышает конкурентоспособность предприятия, - прокомментировал результаты деятельности предприятия спикер краевого парламента.

По словам вице-губернатора Кубани Андрея Коробки, курирующего аграрный сектор, в основе развития поголовья крупного рогатого скота лежит его воспроизводство.

- Роль животноводства является основополагающей, мы и в дальнейшем будем уделять на совещаниях внимание этой теме, подключать не только наших ученых, но и специалистов из других регионов страны. Необходимо пересмотреть нашу программу 2013 года по лейкозу и с учетом последних тенденций внести в нее соответствующие изменения.

По итогам обсуждения парламентарии приняли решение поручить профильному комитету ЗСК проводить совместные с краевым департаментом ветеринарии мероприятия по контролю за ходом исполнения закона о региональном госветнадзоре на Кубани. А самому профильному ведомству - усилить работу по ветзащите животных, привлекая к этому сельхозпредприятия, руководителей фермерских хозяйств, отраслевых специалистов и научное сообщество Кубани.