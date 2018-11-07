Молодые активисты краевого отделения КПРФ побывали в пострадавшем от наводнения Туапсинском районе

СЕГОДНЯ 15:42 2018-11-07T16:04:57+03:00

На заседании Бюро Краснодарского краевого Комитета КПРФ в конце октября было принято решение об организации гуманитарной помощи для жителей пострадавших от наводнения районов

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В первые же дни после разгула стихии на помощь людям пришел молодой коммунист, депутат совета Туапсинского района А.А. Аракелян. Он организовал сбор гуманитарной помощи, развозил людям продукты и предметы первой необходимости.

Выполняя решение Бюро, а также поручение члена ЦК КПРФ, первого секретаря крайкома партии Н.И. Осадчего, два активиста: член Бюро крайкома, ответственный за «гуманитарку» А.В. Вергелес и кандидат в члены крайкома А.А. Аракелян побывали в нескольких населенных пунктах Туапсинского района.

Первым пунктом поездки стало село Октябрьское. Здесь вода поднималась до одного метра, затопила подвалы и дома, практически уничтожила хозяйственные постройки вместе с хранившимся там имуществом. У многих селян погибла домашняя птица и животные.

— У меня был сарай, я хранил там инструмент, мотокосы, и всё это не подлежит ремонту, – рассказывает местный житель, работающий пенсионер М.М. Беседин, – но мне отказываются платить компенсацию, так как квартира – на втором этаже…

В селе Кривенковское, по ул. Тонельная, ситуация ещё сложнее. Люди живут в многоквартирных бараках, которые уже давно признаны аварийными, но не расселяются, так как в бюджете нет средств. Пришедшее, уже третье по счёту наводнение, стало для людей настоящей катастрофой. Провалились полы, расползаются стены. Все это может рухнуть в любой момент.

Все жители отмечали хорошую работу добровольцев и казаков, которые вручную расчищали каналы и русла ручьев, помогали разбирать завалы, привозили питьевую воду.

Большой ущерб наводнение нанесло жителю села, коммунисту А.А. Самаричу. Уничтожены личные вещи и мебель.

Жительнице села Кирпичное, Т.С. Нагучевой повезло чуть больше, ее дом стоит на пригорке, и вода обошла его стороной. Но все-таки затоплен сарай с домашними закрутками и хозяйственными инструментами, подмыты опоры амбара, где хранилось зерно. Теперь он покосился и может упасть.

— Здесь через ручей был мост. По нему ходила я и мои соседи, – показала селянка, – а теперь его смыло. Хорошо, казаки быстро пришли, расчистили русло и положили здесь доску. Но нужен мост, ведь скоро зима, всё обледенеет, и даже не знаю, как тут буду ходить.

В селе Вольном затопило дома ветеранов партии Ю.А. Пиндо и В.Н. Габова. Сюда приезжала комиссия администрации, всё осмотрела, сделала заключение. Но компенсации пока не поступали…

— Важно сейчас вынести необходимые уроки из происшедшего, – считает А.В. Вергелес, – Ведь это наводнение уже третье по счёту в Туапсинском районе за последние годы. И каждый раз видны одни и те же проблемы: заиленные и заросшие каналы водоотведения, забитые трубы в местах, где горные тропы пересекают овраги и русла ручьёв. Не всегда проводится плановая расчистка рек от бурелома и мусора. А ведь за все эти действия отвечают конкретные службы и чиновники. Решение – только в том случае, если, наконец, будет отлажено взаимодействие местных, региональных и федеральных властей.