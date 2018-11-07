2018-11-07T15:48:51+03:00
Спорт

Краснодар – Стандард 8 ноября 2018: Прогноз на матч 4 тура Лиги Европы

Прогноз на матч 4 тура Лиги Европы Краснодар - Стандард. Встреча состоится 8 ноября 2018 года в 21:00 на стадионе «Краснодар»
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
Поделиться:
Фото: Андрей ШРАМКО/ФК "Краснодар"Фото: Андрей ШРАМКО/ФК "Краснодар"
Изменить размер текста:

После трех туров в группе J Лиги Европы ситуация крайне запутана. Сразу три команды имеют по шесть очков: «Севилья» лидирует по дополнительным показателям, «Краснодар» пока второй, а «Стандард» третий, с нулем лишь турецкий «Акхисар».

В четвертом туре «Краснодар» встретится с бельгийцами на своем поле и попробует взять реванш за обидное выездное поражение. В Льеже «горожане» отлично выглядели по ходу игры и забили первый гол еще в первом тайме, но во второй 45-минутке «Стандард» забил два очень красивых гола и вырвал неожиданную победу на 93-й минуте.

После этого матча «Краснодар» добыл победу на ЦСКА в чемпионате, над «Крыльями Советов» в Кубке России и сыграли вничью с «Ростовом». А «Стандард» с последнего тура Лиги Европы не побеждал – после ничьей с «Генком» в пассиве команды Мишель Прюдомма два поражения от «Зюлте-Варегема» и «Антверпена».

Учитывая форму команд, дальний перелет бельгийцев и домашнюю поддержку «горожан», «Краснодар» однозначный фаворит предстоящей встречи. Прогноз «КП» на матч 4 тура Лиги Европы Краснодар - Стандард победа хозяев со счетом 3:1.

Букмекеры считают «черно-зеленых» фаворитами встречи. Коэффициент на победу «Краснодара» - 1,65, на победу «Стандарда» - 5, на ничью - 4.

Еще больше материалов по теме: «ФК «Краснодар»»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Краснодаре осудят парня за убийство у караоке-клуба в Туапсе
В Краснодаре восстановили энергоснабжение после аварии на северо-восточной подстанции
В Сочи осудят владельца гостиницы, у которой в ливневке погиб мальчик
Полис «Управляй здоровьем» от ВТБ Страхование стал лучшим продуктом для защиты здоровья
«Ростелеком» в Адыгее поддержал День народного единства и Всероссийскую акцию «Ночь искусств»
В Краснодаре будут судить ди ректора «Таурас-96»
Под Краснодаром локализовали пожар на 1850 квадратных метров
В Апшеронском районе задержали доставщика крупной партии наркотиков
Под Краснодаром загорелся склад
В Ленинградском районе произошло ДТП по вине пьяного водителя
Тематический трамвай «Читайкин» начнет курсировать по улицам Краснодара
Краснодарский край признали лучшим местом в стране для отдыха
В Новороссийске сотрудники полиции выявили организатора преступной группы
Жительница Кубани стала одним из лучших экскурсоводов России
В центре Краснодара открылась выставка, посвященная годовщине революции
«Краснодар» и «Енисей» поменялись домашними матчами