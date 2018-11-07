Компания «ЮгСтройИнвест» стала победителем конкурса «100 лучших товаров России»

СЕГОДНЯ 15:41 2018-11-07T16:16:00+03:00

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За высокое качество оказываемых услуг группа компаний «ЮгСтройИнвест» получила диплом победителя в номинации «Строительство многоэтажных жилых домов комфорт класса». Персонального знака «За достижения в области качества» удостоен генеральный директор «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванович Иванов. Также почетным знаком «Отличник качества» награжден директор по строительству «ЮгСтройИнвест» Игорь Николаевич Кобозев.

Группа компаний «ЮгСтройИнвест»

«ЮгСтройИнвест» второй год подряд становится лауреатом Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Сегодня в копилке компании немало наград федерального уровня, в числе которых - Золотой знак «Надежный застройщик России» и диплом всероссийской премии «Лидер года». Компания занимает третье место во Всероссийском рейтинге застройщиков по объему ввода жилья. Так, за 15 лет деятельности сдано 2 млн 950 тысяч квадратных метров жилья.

Группа компаний «ЮгСтройИнвест»

География деятельности компании охватывает Ставрополь, Краснодар и Ростов-на-Дону. «ЮгСтройИнвест» - одна из самых социально-ответственных компаний России. На сегодняшний день сдано две школы в Краснодаре и Ставрополе. Еще два образовательных учреждения строятся в Ростове и ставропольской столице. В трех городах Юга России уже принимают малышей восемь детских садов и еще три находятся на стадии строительства.

Группа компаний «ЮгСтройИнвест»

Социальные объекты и спортивная инфраструктура, прогулочные аллеи, места отдыха – все это планируется еще на этапе разработки микрорайонов и располагается в шаговой доступности. Микрорайоны от группы компаний «ЮгСтройИнвест» включают все необходимое для жизни современного человека, который дорожит своим временем, ценит удобство и комфорт.

Группа компаний «ЮгСтройИнвест»