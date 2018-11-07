2018-11-07T17:53:07+03:00
Карта Кубани

Глава Адыгеи принял профессора МГУ – известного эксперта в области регионального развития

В Адыгею с научно-образовательной целью прибыла профессор кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ им. Ломоносова Наталья Зубаревич
Вера МАКСИМОВА
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Фото пресс-службы главы Республики АдыгеяФото пресс-службы главы Республики Адыгея
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Сегодня в ходе встречи в Доме правительства РА руководитель региона Мурат Кумпилов поблагодарил гостью за визит и отметил его большое значение для повышения квалификации специалистов региона, получения новых знаний, применения инновационного подхода при совершенствовании мер по социально-экономическому развитию республики.

В рамках визита профессор поделится знаниями о развитии экономики и привлечении инвестиций с представителями органов власти, бизнес-сообщества, преподавателями и студентами. Вчера в Майкопском государственном технологическом университете Наталья Зубаревич уже прочитала лекцию на тему: «Региональное развитие и региональная политика».

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Сегодня состоится круглый стол, в ходе которого будут обсуждены вопросы повышения инвестиционной привлекательности Адыгеи.

- Считаю, что сегодняшняя беседа будет очень полезной для всех: у участников круглого стола есть замечательная возможность выслушать мнение специалиста в области социально-экономического развития регионов, социальной и политической географии, - сказал Мурат Кумпилов.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

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