Глава Адыгеи принял профессора МГУ – известного эксперта в области регионального развития
Сегодня в ходе встречи в Доме правительства РА руководитель региона Мурат Кумпилов поблагодарил гостью за визит и отметил его большое значение для повышения квалификации специалистов региона, получения новых знаний, применения инновационного подхода при совершенствовании мер по социально-экономическому развитию республики.
В рамках визита профессор поделится знаниями о развитии экономики и привлечении инвестиций с представителями органов власти, бизнес-сообщества, преподавателями и студентами. Вчера в Майкопском государственном технологическом университете Наталья Зубаревич уже прочитала лекцию на тему: «Региональное развитие и региональная политика».
Фото пресс-службы главы Республики Адыгея
Сегодня состоится круглый стол, в ходе которого будут обсуждены вопросы повышения инвестиционной привлекательности Адыгеи.
- Считаю, что сегодняшняя беседа будет очень полезной для всех: у участников круглого стола есть замечательная возможность выслушать мнение специалиста в области социально-экономического развития регионов, социальной и политической географии, - сказал Мурат Кумпилов.
Фото пресс-службы главы Республики Адыгея