У основателя крупнейшего сервиса такси в России из-за долга в 55 миллионов рублей забрали Mercedes, Aston, Lamborgini и Porsche

СЕГОДНЯ 08:28 2018-11-08T11:34:40+03:00

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Mercedes Maybach, Porsche, Aston Rapide, Lamborgini Aventador… Единицы могут похвастаться такими шикарными ласточками в своем гараже. Чего говорить, на спорткаре Lamborgini Aventador стоимостью 30 миллионов рублей до недавнего времени в Краснодаре рассекал только экс-футболист «быков» Федор Смолов. Таких машин не то, что на Кубани, их и в мире не так уж и много. Всего выпущено четыре тысячи экземпляра.

Но нападающий недавно перебрался в столицу, потому встал резонный вопрос - кто же был хозяином этого добра? Как удалось выяснить «КП» - Кубань», многомиллионый должник - 42-летний основатель дного из крупнейших сервисов такси Евгений Львов. Человек этот известный. В 1998 году он перебрался из Норильска в Тимашевск. Там появился его первый бизнес - небольшая диспетчерская служба такси. На телефоны сели буквально он, жена и мама, на линии работали четыре водителя. Но в итоге служба переросла в краевую, а позже в федеральную сеть.

Расставаться Евгению со своими авто было тяжело.

В 2015 году краснодарский проект запустился в штатах под новым брендом и начал активно конкурировать на американском рынке. А в 2017 году этот сервис объединился с первым по количеству ежедневных поездок игроком. Теперь это одна из крупнейших компаний на рынке такси в мире.

По информации сайта УФССП по Краснодарскому краю, Евгению Львову в ноябре 2017 года выписали два исполнительных листа по 20,8 миллиона рублей каждый. Кроме того, еще два листа по 5 миллионов рублей оформлены в августе 2018 года.

Данные сайта УФССП по Краснодарскому краю.

Казалось бы, откуда у этого бизнесмена могут быть долги?

- Он заключил договор займа с двумя физическими лицами, с которыми у должника были отношения по бизнесу, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» судебный пристав-исполнитель Николай Зеленецкий.

С этими людьми Евгений вел совместные проекты. По его словам, финансы должны были пойти на расширение бизнеса. Но взгляды предпринимателей не сошлись. Евгений свои обязательства не выполнил - деньги не отдал. Партнеры, поняв, что возвращения шелестящих купюр не дождутся, поспешили в суд, где успешно взыскали с Евгения Львова более 66 тысяч евро (изначально он занимал именно в этой валюте – Авт.). В рублях это 55 миллионов рублей (по курсу 2017 года - Авт.).

- Сделав запросы, мы получили сведения о том, что должнику принадлежат транспортные средства. Как оказалось, в его собственности находятся четыре дорогие иномарки. Все они находились в одном месте, около его дома. Арестовать их не составило никакого труда, - добавляет Николай Зеленецкий.

Расставаться со всем нажитым непосильным трудом Евгению было сложно. Однако погасить долг в тот самый момент, когда приехал пристав, он не смог. Потому машины арестовали, эвакуатор увез их на спецстоянку. Элитные авто будут находиться на хранении у судебных приставов. После того, как необходимые документы соберут, иномарки выставят на торги. Деньги, вырученные с продажи, пойдут в счет погашения долга. Оценщики уже сказали свое слово – ориентировочно за машины можно будет получить порядка 44 миллионов рублей.

Оставшийся долг можно будет погасить с помощью недвижимого имущества. По данным приставов, в собственности у должника находится дом в Краснодаре, в котором он проживает.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Комсомолка» обнаружила у Евгения Львова еще один многомиллионный долг

В банке данных исполнительных производств на мужчине висят сразу несколько непогашенных сумм. Так, например, у другого краснодарского пристава находится еще одно производство на Евгения Львова. Сумма задолженности – 20,8 миллионов рублей. Отдельной строкой идет исполнительский сбор, который, на минутку, составляет полтора миллиона рублей.

Данные сайта УФССП по Краснодарскому краю.

Кроме того, на должнике «висит» еще и штраф в 500 рублей. Видимо, за неаккуратную езду на своих дорогих иномарках.