2018-11-08T11:34:40+03:00
Общество

У основателя крупнейшего сервиса такси в России из-за долга в 55 миллионов рублей забрали Mercedes, Aston, Lamborgini и Porsche

Краснодарец Евгений Львов не вернул деньги своим партнерам
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Евгений Львов. Фото: Кубань24Евгений Львов. Фото: Кубань24
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Mercedes Maybach, Porsche, Aston Rapide, Lamborgini Aventador… Единицы могут похвастаться такими шикарными ласточками в своем гараже. Чего говорить, на спорткаре Lamborgini Aventador стоимостью 30 миллионов рублей до недавнего времени в Краснодаре рассекал только экс-футболист «быков» Федор Смолов. Таких машин не то, что на Кубани, их и в мире не так уж и много. Всего выпущено четыре тысячи экземпляра.

Но нападающий недавно перебрался в столицу, потому встал резонный вопрос - кто же был хозяином этого добра? Как удалось выяснить «КП» - Кубань», многомиллионый должник - 42-летний основатель дного из крупнейших сервисов такси Евгений Львов. Человек этот известный. В 1998 году он перебрался из Норильска в Тимашевск. Там появился его первый бизнес - небольшая диспетчерская служба такси. На телефоны сели буквально он, жена и мама, на линии работали четыре водителя. Но в итоге служба переросла в краевую, а позже в федеральную сеть.

Расставаться Евгению со своими авто было тяжело.

Расставаться Евгению со своими авто было тяжело.

В 2015 году краснодарский проект запустился в штатах под новым брендом и начал активно конкурировать на американском рынке. А в 2017 году этот сервис объединился с первым по количеству ежедневных поездок игроком. Теперь это одна из крупнейших компаний на рынке такси в мире.

По информации сайта УФССП по Краснодарскому краю, Евгению Львову в ноябре 2017 года выписали два исполнительных листа по 20,8 миллиона рублей каждый. Кроме того, еще два листа по 5 миллионов рублей оформлены в августе 2018 года.

Данные сайта УФССП по Краснодарскому краю.

Данные сайта УФССП по Краснодарскому краю.

Казалось бы, откуда у этого бизнесмена могут быть долги?

- Он заключил договор займа с двумя физическими лицами, с которыми у должника были отношения по бизнесу, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» судебный пристав-исполнитель Николай Зеленецкий.

С этими людьми Евгений вел совместные проекты. По его словам, финансы должны были пойти на расширение бизнеса. Но взгляды предпринимателей не сошлись. Евгений свои обязательства не выполнил - деньги не отдал. Партнеры, поняв, что возвращения шелестящих купюр не дождутся, поспешили в суд, где успешно взыскали с Евгения Львова более 66 тысяч евро (изначально он занимал именно в этой валюте – Авт.). В рублях это 55 миллионов рублей (по курсу 2017 года - Авт.).

- Сделав запросы, мы получили сведения о том, что должнику принадлежат транспортные средства. Как оказалось, в его собственности находятся четыре дорогие иномарки. Все они находились в одном месте, около его дома. Арестовать их не составило никакого труда, - добавляет Николай Зеленецкий.

Расставаться со всем нажитым непосильным трудом Евгению было сложно. Однако погасить долг в тот самый момент, когда приехал пристав, он не смог. Потому машины арестовали, эвакуатор увез их на спецстоянку. Элитные авто будут находиться на хранении у судебных приставов. После того, как необходимые документы соберут, иномарки выставят на торги. Деньги, вырученные с продажи, пойдут в счет погашения долга. Оценщики уже сказали свое слово – ориентировочно за машины можно будет получить порядка 44 миллионов рублей.

Оставшийся долг можно будет погасить с помощью недвижимого имущества. По данным приставов, в собственности у должника находится дом в Краснодаре, в котором он проживает.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Комсомолка» обнаружила у Евгения Львова еще один многомиллионный долг

В банке данных исполнительных производств на мужчине висят сразу несколько непогашенных сумм. Так, например, у другого краснодарского пристава находится еще одно производство на Евгения Львова. Сумма задолженности – 20,8 миллионов рублей. Отдельной строкой идет исполнительский сбор, который, на минутку, составляет полтора миллиона рублей.

Данные сайта УФССП по Краснодарскому краю.

Данные сайта УФССП по Краснодарскому краю.

Кроме того, на должнике «висит» еще и штраф в 500 рублей. Видимо, за неаккуратную езду на своих дорогих иномарках.

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