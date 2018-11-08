2018-11-08T10:53:57+03:00
Карта Кубани

Председатель правительства РФ Виталий Мутко провел совещание

Глава Адыгеи принял участие во всероссийском селекторном совещании по вопросу готовности к отопительному сезону
Вера МАКСИМОВА
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Фото пресс-службы главы Республики АдыгеяФото пресс-службы главы Республики Адыгея
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Заместитель Председателя Правительства РФ Виталий Мутко в режиме видеоселектора провёл всероссийское совещание по вопросу «О завершении подготовки предприятий жилищно-коммунального хозяйства и энергетики к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов».

Адыгею на совещании представил глава республики Мурат Кумпилов. Также в работе приняли участие заместитель премьер-министра РА Вячеслав Сапиев, министр строительства, ЖК и дорожного хозяйства Валерий Картамышев, начальник управления ЖКХ минстроя РА Руслан Нибо.

Особое внимание вице-премьер РФ уделил вопросам контроля за ситуацией с готовностью аварийно-восстановительных служб, подчеркнув важность недопущения системных аварий, обеспечения надёжности функционирования энергосистемы страны.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Виталий Мутко также поставил перед регионами задачу до 15 ноября отчитаться о получении паспортов готовности всеми муниципальными образованиями – сегодня они есть только у 46% муниципалитетов.

О принимаемых мерах для бесперебойной работы теплоснабжающих организаций в регионах в осенне-зимний периода сообщили руководители федеральных министерств. В свою очередь, о работе на местах и имеющихся проблемах доложили главы субъектов.

В Адыгее в преддверии отопительного сезона подготовлены к эксплуатации 319 котельных, 283 км тепловых сетей, 25 центральных тепловых пунктов, свыше 1,6 тыс. многоквартирных домов, более 3 тыс. км газопроводов, а также 128 водозаборов, 2,33 тыс. км водопроводных сетей, специальная уборочная техника, канализационные и электрические сети. Обеспечен необходимый на начало отопительного периода 45-ти суточный запас твердого топлива. Аварийно-восстановительные и мобильные бригады готовы к реагированию в случае возникновения ЧС или крупных технологических нарушений.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Напомним, по инициативе главы РА отопительный период 2018-2019 годов начат на территории Адыгеи 26 октября - до наступления предусмотренной нормативами среднесуточной температуры. При этом подача тепла на объекты здравоохранения и образования республики начата ещё раньше - с 11 октября.

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