Краснодар - Стандард 8 ноября 2018: прямая онлайн-трансляция матча 4 тура Лиги Европы

СЕГОДНЯ 14:00 2018-11-08T14:52:59+03:00

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Матч 4 тура Лиги Европы Краснодар - Стандард станет одним из самых важных для российской команды. В группе J после первого круга сразу три коллектива имеют по шесть очков и располагаются в турнирной таблице в соответствии с разницей мячей в личных встречах. Но в 1/16 финала выйдут только две команды.

«КП» рассказывает о главных моментах матча Краснодар - Стандард 8 ноября 2018.

«Краснодару», который пока идет вторым, чтобы получить перевес над «Стандартом» по дополнительным показателям, необходимо дома во что бы то ни стало выигрывать у бельгийского коллектива, причем либо со счетом 1:0, либо с разницей в 2 мяча и больше.

Статистика личных встреч Краснодар - Стандард 8 ноября 2018

Две недели назад «Краснодар» и «Стандард» встречались в Бельгии. «Горожане» забили первыми и проводили отличный матч, но в итоге уступили, пропустив два шикарных гола. 2:1 – победу праздновала команда из Льежа. До этого «быки» с представителями Бельгии никогда не встречались.

«Стандард» в еврокубках провел суммарно 7 матчей с клубами из России (4 с «Зенитом», 2 с ЦСКА, 1 с «Краснодаром»), в которых одержал 2 победы, 1 раз сыграл вничью и 4 раза уступил с общей разницей мячей 5:10.

Прогнозы на матч Краснодар - Стандард 8 ноября 2018

Букмекеры считают «черно-зеленых» фаворитами встречи. Коэффициент на победу «Краснодара» - 1,65, на победу «Стандарда» - 5, на ничью - 4.

Прогноз «КП» на матч Краснодар - Стандард

Трансляция матча Краснодар - Стандард 8 ноября 2018

Трансляция матча Краснодар - Стандард 8 ноября 2018 состоится в прямом эфире на канале «Матч ПРЕМЬЕР» в 20:55 по московскому времени.