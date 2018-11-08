Врач осталась недовольна отзывами о себе на сайте и подала в суд

СЕГОДНЯ 15:31 2018-11-08T15:32:38+03:00

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История, которая стала для нас уже обычной, приобретает новое звучание. Увидев новый хороший ремонт, мы спрашиваем, кто этот чудо-мастер сделавший такую красоту? Ремонт техники или автомобиля мы доверяем проверенным мастерам. Советуемся со знакомым юристом, если нужна правовая помощь. Отправляем ребенка на кружки, у которых хорошая репутация и отзывы.

Любой пиарщик скажет, что люди делают выбор основываясь на своём, а если такого нет, то на успешном опыте своих родных, друзей и знакомых. Поэтому так часто, на рекламных баннерах мы видим знакомые до боли лица, лица людей, которым можно доверять. Давно известно, что «сарафанное радио» - лучший способ получить информацию о хороших специалистах в любой сфере.

Так было раньше, сейчас «сарафанное радио» модернизировалось в угоду времени, люди ищут информацию о специалистах в интернете.

Врачи в этом списке «нужных людей», пожалуй, на первом месте, педиатры, кардиологи, гинекологи, врачи УЗИ… Как говорится, у кого что болит. Люди в поисках хороших врачей обращаются к коллективному разуму интернета, советуясь на страницах пабликов о преимуществах и недостатках врачей разных специальностей.

Не все врачи одинаково хороши. Отзывы не всегда бывают положительными, не всегда можно услышать хвалебные речи.

Так случилось с врачом - узи-диагностом из Воронежа, которая увидев мнение о себе решила вымарать всю критику со страниц интернет-издания.

Пациенты Тамары Гладышевой заходили на крупнейший сайт по сбору отзывов о врачах и оставляли свои впечатления о приеме этого врача УЗИ. Одна из них написала в своем отзыве: «доктор Гладышева продемонстрировала, на мой взгляд, непрофессиональное владение навыками врача УЗИ». Отзывы пациенток предупреждают будущих посетителей, к чему могут привести действия такого врача «может нанести вред здоровью будущей матери и ребенка». Другая посетительница вовсе сообщает о неправильном заключении врача. «Была на УЗИ у Гладышевой Т. Н. Доктор на протяжении осмотра все время молчала, не отвечала на заданные вопросы. УЗИ длилось минут 15 (самое длинное УЗИ в моей жизни). В итоге неверное заключение и описание. Не рекомендую».

Конечно, такие отзывы мало кому понравятся, и врач из Воронежа приняла решение… нет не исправить свою работу, провести анализ ошибок или пообщаться с пациентками, чтобы выяснить, что стало причиной подобных откликов. Она пошла самым простым путем - потребовала удалить отрицательные отзывы со страницы в интернете.

Сайт «ПроДокторов» проверил отзывы и часть удалил, те, что подтвердились,оставил. Это не понравилось доктору и она подала в суд на сайт. При этом вся информация о врачах является открытой и обязательно публикуется на страницах лечебных учреждений, чтобы пациенты могли узнать, к кому они идут на лечение.

А средства массовой информации могут брать сведения из открытых источников и предоставлять их своим читателям, это их основная задача публикация достоверной, актуальной и интересной информации. А то, что хочет сделать доктор Гладышева, только цензурой и можно назвать. Словно маленький ребенок, который не терпит критики и хочет, чтобы его только хвалили.

И тут уж хочется сказать: «На зеркало неча пенять, коли рожа крива». Эмоции врача можно понять, велика ответственность и сложная профессия, частое переутомление и отсутствие личного времени. Сложна и опасна работа врача, при этом не всегда всякая работа заслуживает доброго слова.

И вместо того, чтобы в суд подавать, требовать ввести цензуру, лучше бы лечили хорошо и нормально общались с пациентами, тогда глядишь, и отзывы хорошие появятся, и в суд подавать не придется.