В сочинской школе 12-летняя ученица выпала из окна третьего этажа

СЕГОДНЯ 12:58 2018-11-08T14:52:59+03:00

По словам одноклассников, девочка переживала из-за плохих отметок, однако в управлении образования эту версию отрицают [аудио]

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Инцидент произошел накануне в средней школе №28 в сочинском микрорайоне Блиново. 12-летняя ученица шестого класса выпала из окна третьего этажа.

К счастью, школьница осталась жива. После несчастного случая учителя вызвали скорую. Девочку госпитализировали в местную больницу. По словам врачей, у нее несколько переломов, однако ее жизни ничего не угрожает.

На месте работали следователи, которые сейчас устанавливают обстоятельства произошедшего. Правоохранительные органы изучают соцсети школьницы, исследуют переписку девочки с родными и друзьями.

- По данному факту назначения доследственная проверка, - сообщает «КП» - Кубань» помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Иветта Агаян.

Внутреннее расследование проводится и в самой школе. По одной из версий, девочка очень переживала из-за плохих оценок по математике.

Начальник управления образования и науки администрации Сочи Ольга Медведева об инциденте в школе №28 00:00 00:00

- Действительно, 7 ноября в средней школе №28 Сочи произошел страшный случай. Ведутся следственные действия. Все уже опрошены: и педагоги, и дети, и родители девочки. Мы начали свое служебное расследование, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» начальник управления образования и науки администрации Сочи Ольга Медведева. - Ученица окончила пятый класс на удовлетворительные отметки - она получала «четверки» и «пятерки», она успевала по всем предметам, «двоек» у нет.

Также, по данным сочинского управления образования, по итогам первой четверти школьница успевает по всем предметам, особенно успешна по дисциплинам гуманитарного и естественно-научного цикла.