Краснодар: на митинге в честь Великого Октября звучала жесткая критика партии власти

СЕГОДНЯ 13:28 2018-11-08T14:32:57+03:00

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7 ноября в Краснодаре состоялся торжественный митинг, посвященный 101-й годовщине Великой Октябрьской Социалистической Революции. Мероприятие, организованное краевым Комитетом КПРФ, прошло возле памятника основателю Советского государства В.И. Ленину в сквере «Вишняковский».

Открыл митинг и вел его в дальнейшем второй секретарь крайкома партии, руководитель фракции КПРФ Законодательного Собрания края П. Соколенко. В своем вступительном слове он поздравил пришедших с праздником Великого Октября, а также подчеркнул актуальность идей социализма. Было передано приветствие от ЦК партии и депутатов фракции КПРФ в Государственной Думе, включая первого секретаря краевого Комитета КПРФ Н.И. Осадчего, в этот день принимавшего участие в демонстрации и митинге в Москве.

Затем в торжественной обстановке, под аплодисменты участников митинга, нескольким краснодарцам, вступившим в КПРФ, были вручены партийные билеты.

Далее выступил секретарь крайкома партии А. Сафронов. Он выразил негодование по поводу антинародной социальной политики, проводимой правительством и партией «Единая Россия».

Секретарь крайкома КПРФ, депутат Заксобрания края Г. Шабунин подчеркнул важность изучения подлинной истории нашей страны для патриотического воспитания.

Член Бюро крайкома партии А. Вергелес, который участвовал непосредственно в организации гуманитарной помощи кубанцам, пострадавшим от наводнения в Апшеронском и Туапсинском районах, рассказал о бедственном положении населения, о нищете и невыносимых условиях жизни людей: в двадцать первом веке граждане России, «энергетической сверхдержавы», обогревают свои дома дровами.

Представитель обманутых дольщиков А. Андриасов в своем обращении к собравшимся обратил внимание на то, что, по его мнению, власти не желают решать накопившиеся проблемы, в том числе – в сфере долевого строительства.

Первый секретарь Краснодарского краевого Комитета ЛКСМ РФ А. Шакин от имени молодежи обратился к собравшимся с призывом: не забывать достижения и подвиги, свершенные во имя Октября.

Первый секретарь Комитета Прикубанского отделения КПРФ г. Краснодара А. Востриков призвал к сплочению и дальнейшей борьбе за права трудящихся.

Коммунист Э. Кочколда также подчеркнул, что «только вместе, сплоченно, мы сможем победить».

В заключение единогласно была принята резолюция, которую участникам митинга представил А. Сафронов.