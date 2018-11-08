Вопросы межконфессиональной стабильности обсудили в Майкопе

СЕГОДНЯ 16:32 2018-11-08T16:38:24+03:00

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Сегодня в Доме правительства РА состоялась рабочая встреча главы РА Мурата Кумпилова с управляющим Майкопской и Адыгейской епархии архиепископом Тихоном.

В ходе диалога были обсуждены вопросы взаимодействия для укрепления межконфессиональной стабильности в регионе, духовно-нравственного воспитания населения.

Мурат Кумпилов подчеркнул важность сохранения уважительного отношения к вероисповеданию, традициям и обычаям представителей разных народов в многонациональной Адыгее.

- Мы гордимся стабильной общественно-политической обстановкой, межнациональным и межконфессиональным согласием. Это результат большой и системной работы, совместных усилий органов власти республики и разных общественных институтов. Особая роль в данной деятельности отводится Русской православной церкви. Поэтому нам важно продолжать наше взаимодействие с епархией и муфтиятом по сохранению мира и согласия на нашей земле. Это - приоритет деятельности республиканской власти и прочный фундамент для дальнейшего развития Адыгеи, - подчеркнул Мурат Кумпилов.

В свою очередь Владыка Тихон поблагодарил руководство республики за внимание к нуждам верующих и поддержку в строительстве храмов, в том числе в возведении Свято-Успенского кафедрального собора в Майкопе. В республике это будет самый крупный собор общей площадью более 2 тыс. квадратных метров. Его строительство было возобновлено в сентябре 2014 года. За это время при поддержке республиканских органов власти и пожертвований прихожан возведены стены и каркас для кровли. Благотворителями переданы в дар и 9 колоколов, масса главного - 1,2 тонны. Весной будущего года планируется начать установку кровли. Высота собора с учетом колокольни составит 41 метров.

Глава Адыгеи поинтересовался и другими проектами епархии, а также деятельностью в рамках духовно-нравственного воспитания населения и поддержал сложившиеся добрые отношения между православными верующими и мусульманами Адыгеи.