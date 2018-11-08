2018-11-08T19:31:03+03:00
Происшествия

В Краснодаре мужчина выбросил с четвертого этажа кошек своей бывшей жены

Женщина попросила присмотреть за своими питомцами, пока лежит в больнице
Александра ПОДУШКО
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Фото: @typodarФото: @typodar
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Сегодня утром краснодарцы, живущие в доме №183 по улице Ставропольской, выходя на работу, увидели, как с балкона 4 этажа высунулся мужчина, а затем оттуда стали падать… кошки.

- Слышу, люди кричат: мол, стой-стой, ты что творишь! – рассказывает одна из жительниц пятиэтажки. – Она живет на первом этаже, поэтому в мгновение ока оказалась на улице. – Вижу, коты летят с балкона. Один за одним, один за одним! Штук 10! С какого - не успела понять, но соседи рассказали, что из квартиры на 4 этаж. Там женщина живет одна, немолодая. Она, говорят, в больницу недавно попала, вроде, ничего серьезного, но несколько дней ее уже нет.

По словам местных жителей, животные падали на подоконники, на кондиционеры, на козырек подъезда. Потому почти все сначала, словно оглушенные, метались по асфальту или сидели, прижавшись к дому, много травмированных. Кто удачней приземлился, тут же сбежал.

- Нам удалось поймать 11 котов и кошек, остальные разбежались. Животных отвезли в ветеринарную клинику, 3 находятся в тяжелом состоянии в барокамере. Остальные в шоке и с ушибами. Позже их доставят в приют, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в приюте «Матроскин».

Коты сидели окровавленные, а люди звонили в приюты. Почти везде отказали, только из «Матроскина» приехали волонтеры. В это время другие жильцы пятиэтажки вызывали полицию. На место ЧП приехал участковый уполномоченный. Он опросил очевидцев, поднялся в квартиру, но ему никто не открыл.

Как удалось узнать, хозяйка котов, как попала в больницу, попросила присмотреть за своими многочисленными питомцами бывшего мужа. Вот он и «присмотрел».

- Сейчас выясняем, кто именно был в квартире и выбрасывал животных, - прокомментировал «Комсомольской правде» - Кубань» руководитель пресс-группы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко. - Если в ходе проверки выяснится, что злоумышленник специально выкидывал животных, то ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

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