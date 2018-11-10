«Да хоть ты сдохни!»: В Краснодаре уволили врача, отказавшуюся выписывать инсулин девушке, которая пришла без талона

Этот вопиющий случай произошел в районной поликлинике станицы Северской, что находится неподалеку от Краснодара. К врачу пришла 28-летняя Надежда Гречкина. Девушка уже 15 лет болеет диабетом 1 типа. Чтобы держать уровень сахара в крови под контролем, Надежда постоянно делает анализы крови и инъекции инсулина.

- Диабет у меня диагностировали после сильнейшего эмоционального потрясения, - делится с «Комсомолкой» Надежда. - Болею уже долго, но каждый месяц хожу к врачу, чтобы мне выписали рецепт на жизненно необходимый для меня препарат - инсулин.

"КП" поговорила с Надеждой Гречкиной. 00:00 00:00

На прием к врачу она пришла без записи. Узнав об этом, медик отказалась принимать без талона.

- Я вообще мать-одиночка, содержу свою семью сама. Тружусь на двух работах, есть еще третья подработка, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» девушка. - Меня сначала записала мама на прием, но запись я пропустила. У меня ребенок заболел, нужно было срочно его в больницу отвезти, голова была забита абсолютно другим - за своего малыша переживала.

Потому Надежда надеялась, что ей выпишут рецепт без предъвления талона. О том, что возникнут проблемы, девушка даже не догадывалась.

Надежда выложила ролик в Сеть, чтобы добиться справедливости.

- Раньше этот рецепт выписывали медсестры у эндокринолога, потом в регистратуре меня стали направлять к терапевтам, каждый раз к разным врачам. Этого медика я видела впервые. И надеялась, что много времени у нее не займу, возьму рецепт и уйду, но не тут-то было, - продолжает девушка.

Надежда зашла в кабинет к Людмиле Бердник. Терапевта этого знают многие пациенты. В поликлинике она работает без малого 32 года. Общий стаж - 36 лет.

Девушка попросила выписать ей рецепт, но в ответ услышала лишь хамство. В тот момент Надежда и решила записать происходящее на видео.

- Я не смогу неделю жить без инсулина, - говорит девушка.

- Значит записывайтесь раньше, - тут же отвечает ей врач.

- У меня сегодня уже не будет инсулина, - продолжает пациентка.

- Очень плохо. Надо приходить вовремя, - настаивает Людмила Бердник.

Когда пациентка вновь попросила выписать рецепт, врач швырнула ее тетрадку с записями о получении лекарства на пол.

- Я не буду выписывать, - заявляет терапевт. - Хоть ты сдохни здесь! Не дам.

В этот момент Надежда растерялась.

- Слово это «сдохни», такое жестокое. Такое даже собакам не говорят, а тут, - огорченно говорит девушка.

На крики сбежались другие пациенты, прибежала и врач из соседнего кабинета, которая успокоила Надежду и (!) выписала девушке тот самый рецепт. Без каких-либо скандалов.

Как стало известно «КП» - Кубань», Людмилу Бердник после произошедшего уволили.

- Администрация «Северской ЦРБ» приносит извинения за инцидент, произошедший 7 ноября. Сообщаем, что данный врач с 8 ноября уволен из больницы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» представители больницы. - Также хотим уведомить, что 9 ноября с 16:00 до 20:00 главврач больницы проводит личный прием граждан по всем вопросам медицинского обслуживания населения.

Сама Надежда говорит, что не хотела такой широкой огласки этого случая.

- Когда я пришла домой, померила сахар. Показатель был выше 30 (норма до 5,5 миллимоля - Авт.) Чувствовала себя плохо, полдня пролежала. Но я не хотела, чтобы этот ролик разлетелся по всем соцсетям и уж тем более не желала, чтобы этого врача уволили. Мне было просто обидно, я устала такие издевательства терпеть, - говорит Надежда.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Следственный комитет начал проверку

Роликом Надежды, появившимся в Сети, заинтересовались следователи, которые начали проверку.

- Установлено, что инцидент произошел в Северской центральной районной больнице, - поясняет «КП» - Кубань» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Трифанова. - В настоящее время девушка обеспечена лекарством, а врач уволена из медицинского учреждения.

Во время проверки следователи установят обстоятельства инцидента и правомерности действий врача.

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ

- Рецепт может выписывать, как профильный специалист, в данном случае эндокринолог, так и общий специалист - врач-терапевт. Кроме того, право на оформление такого предписания имеет заместитель главного врача. Кардиолог или сосудистый хирург такие рецепты выписывать не может, - объясняет «КП»-Кубань» руководитель общественной организации «Право на здоровье» Николай Чернышук. - В экстренных случаях, когда есть угроза для жизни пациента, его принимают без очереди. В остальных ситуациях у нас предусмотрена предварительная запись к специалистам.

Однако человек может прийти к врачу без талончика, но в этом случае он должен обязательно пропустить всех пациентов по записи и только потом обращаться со своим вопросом.

- Врач, конечно, нарушил этику и деонтологию, такое поведение недопустимо. Но и пациенту не стоит забывать о том, что у терапевта сидят около кабинета такие же больные, которые ждут приема, - добавляет Николай Чернышук.