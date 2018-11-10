Спортивные выходные: в «Губернском» прошел первый этап триатлона «Папа на спорте»

Cегодня, 10 ноября, на центральном футбольном поле в микрорайоне «Губернский» прошел матч среди молодых отцов. Всего провели 9 игр. В матче состязались 6 команд, в каждой – по 6 человек. Игру судили профессиональные футбольные судьи.

Данное соревнование – первый этап спортивного триатлона «Папа на спорте». Также в рамках испытания пройдут турниры по пейнтболу и картингу. Кураж игроков, активная поддержка болельщиков и дух соперничества – вот чем запомнилась сегодняшняя игра.

Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

Следует отметить, что спортивные семейные праздники стали для «Губернского» доброй традицией. ГК «ЮгСтройИнвест», застройщик микрорайона, активно поддерживает спортивные и семейные мероприятия и делает все, чтобы жители новых микрорайонов занимались спортом сами и прививали спортивные привычки своим детям.

Спортивная инфраструктура «Губернского» включает в себя воллейбольные и футбольные площадки, антивандальные тренажёры, крытый тренажерный зал, беговые дорожки, воркаут-площадку и роллердром. На сегодня в «Губернском» есть все для того, чтобы организаторам проводить соревнования разных уровней, а жителям вести здоровый образ жизни.

Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

Скоро в «Губернском» выдадут ключи жильцам еще одного дома, микрорайон активно растёт и развивается, а это значит, с каждым сданным домом появляется всё больше современных спортивных объектов.