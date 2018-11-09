Мурат Кумпилов проинспектировал ход реконструкции парка в станице Гиагинской

Ознакомиться с обновлённой территорией также прибыли председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный, главный федеральный инспектор аппарата полпреда президента РФ в ЮФО по РА Сергей Дрокин, руководитель администрации главы РА и кабинета министров РА Мурат Тхакушинов, вице-премьер РА Вячеслав Сапиев.

Глава Гиагинского района Александр Бутусов доложил руководителю региона о проделанной работе. В общей сложности на реконструкцию парка было направлено свыше 12,6 млн. рублей, в том числе 5 млн. рублей – из казны региона, 4,3 млн. рублей – из муниципального бюджета и более 3,3 млн. рублей – из внебюджетных источников.

В результате на всех дорожках уложена новая тротуарная плитка, установлены лавочки, освещение, видеонаблюдение. В центральной части парка появилась стационарная сцена и фонтан. По предложению жителей создана аллея Любви, Семьи и Верности, построена «беседка молодоженов». Монтируется детская игровая площадка, реконструированы имеющиеся монументы. Установлена новая скульптура – памятник Матери. Кроме того, запланировано создание открытой спортплощадки.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Глава Адыгеи напомнил о необходимости жёсткого контроля за качеством работ и сделал ряд замечаний, касающийся дальнейших этапов реконструкции. Мурат Кумпилов подчеркнул, что благоустройство делается для жителей станицы и района, и их мнение в этом вопросе должно учитываться в первую очередь. Кроме того, была поставлена задача в короткие сроки провести озеленение и посадку деревьев.

Здесь же глава республики ознакомился со стендом, на котором представлены прославленные уроженцы района. Мурат Кумпилов поручил восстановить традицию поощрения лучших работников в своих отраслях публикацией на доске почёта.

- Гиагинский район имеет мощнейший потенциал для развития. Наличие железной дороги, крупных аграрных и перерабатывающих предприятий, плодородных земель – всё это усиливает ваши возможности. Но главное – кадровый потенциал района. Во всех сферах деятельности есть люди, которые достигают значительных успехов и своим трудом прославляют район. Нужно ставить их в пример для остальных, - отметил Мурат Кумпилов.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

В завершение глава региона призвал руководство района учитывать полученный опыт в дальнейшей работе по благоустройству, привлекать к проектированию сотрудников профильного Комитета. На очереди – реконструкция станичного парка Победы и площадки перед зданием районной администрации.