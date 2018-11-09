2018-11-09T16:07:41+03:00
Карта Кубани

Глава Адыгеи провел встречу с муфтием мусульман Адыгеи и Краснодарского края

Участники диалога обсудили ход реализации решений заседания Совета при главе по взаимодействию с религиозными объединениями, а также процесс перехода мусульманской общественности к единообразию ритуалов
Вера МАКСИМОВА
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Фото пресс-службы главы Республики АдыгеяФото пресс-службы главы Республики Адыгея
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В доме правительства республики состоялась встреча главы Адыгеи Мурата Кумпилова и муфтия, председателя духовного управления мусульман (ДУМ) Адыгеи и Краснодарского края Аскарбия Карданова.

Участники диалога обсудили ход реализации решений заседания совета при главе Адыгеи по взаимодействию с религиозными объединениями, а также процесс перехода мусульманской общественности к единообразию в отправлении ритуалов.

Мурат Кумпилов акцентировал внимание на том, что взаимодействие органов власти республики с духовным управлением мусульман необходимо расширять в рамках намеченных целей.

- Мы провели заседание совета по взаимодействию с религиозными объединениями и приняли протокол решений по различным направлениям взаимодействия. Результаты этой деятельности необходимо в ближайшее время проанализировать с привлечением общественных организаций и научного сообщества. Уверен, что общие усилия региональной власти, лидеров мусульманской и христианской общественности помогут дальнейшему укреплению и развитию в республике принципов продуктивного межконфессионального диалога, направленного на укрепление мира в регионе и сохранение духовно-нравственных ценностей, культивируемых традиционными религиями, - подчеркнул Мурат Кумпилов.

Аскарбий Карданов выразил готовность к дальнейшей совместной работе в рамках общих задач. Было отмечено, что на прошедшем недавно в Майкопе молодежном форуме межконфессионального клуба «Дружный Кавказ» состоялся конструктивный обмен мнениями по широкому спектру вопросов. Были обсуждены темы, касающиеся уважения традиций, культуры и духовно-нравственных ценностей людей разного вероисповедания, а также профилактики радикализма и религиозной нетерпимости.

В ходе общения муфтий также представил главе республики проект краткого справочника по мусульманским ритуальным обрядам, разработанный духовным управлением мусульман РА и КК. Его широкое обсуждение в ближайшее время планируется при участии общественных организаций и научной интеллигенции. Руководитель региона поддержал данную инициативу.

В завершение встречи Мурат Кумпилов еще раз подчеркнул, что стабильная межконфессиональная обстановка и взаимное уважение людей разных национальностей является прочным фундаментом дальнейшего поступательного развития Адыгеи.

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