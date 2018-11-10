«Поступок 2018»: В Сочи мужчина спас девушку от падения с моста, а в Каневской бухгалтер выследила грабителя

10 ноября в России отмечают День сотрудника органов внутренних дел. О своих подвигах и полицейские, и совершенно далекие от госслужбы в органах люди говорить не любят. Спасая чужую жизнь или помогая в трудной ситуации, они лишь отвечают «На моем месте так поступил бы каждый». «Комсомолка» вспоминает героические поступки правоохранителей и обычных людей.

Нашли в лесу подростков

Еще в мае в лесу Абинского района пропали двое братьев Кирилл и Никита. Ребята решили прогуляться в сторону дольменов. Но не рассчитали время. Когда начало темнеть, подростки поняли, что заблудились. Дороги обратно не помнят. Успели лишь позвонить родителям и сказать, где они ориентировочно находятся. А затем их телефон выключился.

Родители не находили себе место. Отыскать потерявшихся школьников вызвались Андрей Третьяков и Асан Абдураманов. Оба мужчины очень хорошо знают местность, потому тут же отправились в лес на лошадях. Вместе с ними на поиски бросились спасатели, полицейские и казаки.

Андрей Третьяков и Асан Абдураманов.

- Всю ночь их искали, даже громкоговорители использовали. Но ребята не слышали. Как потом узнали, мальчишки спали, прижались друг к другу, чтобы не замерзнуть, - рассказывает Андрей Третьяков. - Но мы все равно продолжили искать.

Несколько часов поисков и, наконец, на крики отозвались подростки.

- Это вы ребята, которые потерялись? - громко спросил Асан Абдураманов, пытаясь определить по голосу местоположение ребят.

- Да! - ответили мальчики. Заметив подростков, мужчины рванули к ним.

К счастью, братья не пострадали. Отогревшись горячим чаем, они вернулись домой. О той майской ночи в лесу вспоминают часто, правда, сейчас уверяют - самостоятельно на прогулку больше не пойдут.

Спас жизнь рыбаку

- Об этом случае Роман не любит вспоминать, - говорят коллеги правоохранителя.

Зимним вечером прапорщик полиции Роман Хапилин прогуливался с друзьями по берегу реки Большой Бейсуг. Как вдруг мужчины услышали вдалеке слабые крики о помощи. Взяв лодку, они отправились на поиски.

Роман Хапилин все также работает в полиции.

Оказалось, что 50 метрах от берега рыбачил 50-летний мужчина. Когда начал сворачивать удочки, неудачно повернулся и, как назло, выпал из лодки в воду. Рыбак изо всех сил боролся с обжигающе ледяной водой, но она лишь еще больше сковывала его движение. Забраться обратно в лодку у мужчины не хватило сил.

К счастью, ему на помощь приплыл Роман. Он вытащил мужчину из водяного плена и помог забраться в лодку.

- Как потом выяснится, в реке он провел около часа. Потому от переохлаждения он начал терять сознание, - рассказывают в краевом главке. - Пока мужчины добирались до берега, Роман Хапилин пытался привести в чувства мужчину.

Уже на берегу ему вызвали скорую. Медики госпитализировали рыбака в центральную районную больницу. По словам врачей, если бы мужчина провел в воде еще минуту, трагедии можно было не избежать. Рыбак не устает благодарить своего спасителя.

- Не герой я. Просто помог, - не устает повторять Роман.

Отговорил прыгать с моста

Этот случай произошел в районе Мацесты в Сочи. Один из прохожих Денис Кравченко заметил, что за ограждением стоит человек. Приглядевшись, понял, что это девушка. Вызвав полицию, мужчина аккуратно подошел к ней.

Денис Кравченко.

Одно неловкое движение и незнакомка могла упасть вниз. Потому Денис решает, что надо завести разговор с девушкой. Недолго думая, он начинает спрашивать ее, что произошло, близко старается не подходить - вдруг упадет.

Общение было недолгим. К счастью, полицейским удалось вовремя подбежать к девушке и спасти ее. Как позже выяснилось, это 27-летняя жительница Перми. С ней сейчас все в порядке.

Крепче за баранку держись, грабитель!

Этот майский денек 35-летняя Евгения Петрухина, бухгалтер из станицы Каневской помнит досконально. Еще бы, не каждый день в офис врывается грабитель. А уж погоню за ним устраивают и того реже.

- Все случилось в среду, 23 мая. Я, как обычно, пришла на работу, готовила отчеты. Вместе с коллегами ждали приезд инкассаторов, они всегда забирали деньги в этот день, - рассказывает «КП» - Кубань» Евгения Петрухина. - Окно в офисе у нас выходит во двор, потому я видела всех, кто к нам заходит. Вижу - идет какой-то парень с капюшоном на голове, лицо его замотано шарфом, глаза скрывают солнцезащитные очки. Не по-майски он одет!

В тот момент, когда сотрудницы подготавливали деньги для инкассаторов (420 тысяч рублей), в офис вошел незнакомец. В правой руке - пистолет.

- Тихо, без паники! - еле слышно говорит и, угрожая оружием, буквально вырывает из рук бухгалтера пакеты с деньгами. И бегом из офиса.

С Евгений шутки плохи - воришки держитесь!

- После произошедшего все были в ступоре. У меня же в этот момент проскользнуло в голове - на чем приехал преступник? Надо скорее посмотреть номер и марку машины, а то мы потом его днем с огнем не сыщем, - продолжает Евгения. - Выбежала на улицу, а он уже добежал до следующего перекрестка. Обернувшись, заметила машину, в которой сидит парень. Я прыгнула к нему на заднее сидение и кричу: «У нас деньги украли - надо вора поймать!»

Водитель, на удивление, не растерялся и тут же дал по газам.

- Я успела записать номер авто. И решила: надо за ними проследить, но остаться незамеченными, - рассказывает бухгалтер. - Пока ехали, успела позвонить своему супругу Виктору. Он - инспектор ДПС по Каневскому району. Сообщила ему номер авто, марку машины и маршрут их следования.

Не прошло и минуты, как Виктор, как ни в чем не бывало, остановил ту самую «четырнадцатую» и задержал грабителя. Преступником оказался 26-летний житель Ленинградского района. Похищенные деньги вернулись в кассу, а грабителя приговорили к семи годам колонии.

Вытащили семью из огня

- Караул! Мой сын поджег дом! - звонок женщины поздней ночью не на шутку встревожил дежурную часть ОМВД по Армавиру.

76-летняя Татьяна Р. (имя изменено - Авт.) плакала и просила полицейских спасти ее от сына Сергея. Мужчина запер двери и, чиркнув спичкой, поджег дом в поселке Красная Поляна.

Огонь быстро охватил стены и пол, жадно перекинувшись на мебель. Едкий дым распространился по всему дому. Испуганная женщина успела лишь сделать звонок полицейским, а затем потеряла сознание.

На место ЧП выехали участковый Семен Глянь, полицейский-водитель Максим Чикин и сотрудник ППС Владислав Андрусенко. Терять время было нельзя. Сотрудники полиции бросились в горящий дом.

На фото полицейский-водитель Максим Чикин (слева), участковый Семен Глянь и сотрудник патрульно-постовой службы полиции Владислав Андрусенко. Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

- Используя подручные средства, мы взломали замок входной двери и вломились внутрь. На полу в прихожей они обнаружили мужчину и женщину, - рассказывает участковый Семен Глянь. - Вместе с коллегами мы взяли их за руки и за ноги и вытащили на улицу. Практически ничего не видно было, ночь на дворе. Но старались все делать быстро.

На улице они оказали хозяйке дома и ее сыну первую доврачебную помощь. Позже прихала скорая и госпитализировала пострадавших. Самое страшное уже позади - их жизни ничего не угрожает.

Помогли роженице, застрявшей в пробке

Пробки и дорожные заторы случаются не только в больших городах Кубани. В пробке на трассе в станице Старовеличковской застряла семейная пара. Муж срочно вез супругу в роддом. Ситуация была критической, воды уже отошли.

- Я увидел экипаж ДПС и попросил их о помощи, - рассказывает мужчина.

На посту находились старший лейтенант полиции Сергей Цыбулькин и лейтенант полиции Эдуард Волочай. Пересаживать женщину в патрульный автомобиль дпсники не решились, беспокоясь за состояние будущей матери.

На фото старший лейтенант полиции Сергей Цыбулькин (слева) и лейтенант полиции Эдуард Волочай.

Полицейские включили спецсигналы и сопроводили машину с роженицей к роддому. Через несколько минут будущую мать передали в руки врачей, которые уже ждали их приезда. Спустя два часа женщина родила мальчика.

Сергей и Эдуард встретились с молодой семьей уже во время выписки мамы и ребенка.

- Хотела бы поблагодарить сотрудников, которые оказались рядом в трудный час. Огромнейшее им спасибо! А вдруг и сын пойдет по их стопам, - рассказала мама малыша, которого назвали Степаном.

Спас семью, отравившуюся угарным газом

Несколько дней мама и ее сынишка лежали в больнице. Их доставили на скорой в новороссийскую ЦРБ с сильнейшим отравлением угарным газом.

Лейтенант полиции Егор Савостин спас от гибели эту семью

Спас их участковый Егор Савостин. Он забрался в квартиру, в которой женщина и ребенок лежали на полу. Они был без чувств.

- Поднявшись по приставной лестнице вместе с сотрудником МЧС на балкон второго этажа, он увидел в окно лежащих на полу двоих взрослых и маленького ребенка, - рассказали в пресс-службы ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. - Участковый отжал стеклопакет, забрался в помещение и открыл дверь медикам.