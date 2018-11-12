На Крымском мосту готовы все железнодорожные опоры

Все 307 железнодорожных опоры Крымского моста завершены.

Каждая из них принимает на себя пролеты. Это 160 тысяч тонн металлоконструкций.

Как и с автомобильной частью грандиозного сооружения 21 века, по словам строителей, работа была проделана масштабная.

- Тысячи свай погружены на стометровую глубину, - рассказал журналистам председатель совета директоров компании «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» Аркадий Ротенберг.

Одной из последних была выведена опора на проектную отметку – 33 метра от уровня воды, практически 12-этажная высота. Завершающим этапом стало бетонирование ее верхних элементов, на которые в дальнейшем устанавливаются специальные устройства – опорные части. На них ставятся пролеты, - рассказал руководитель проекта на участке строительства Крымского моста Алексей Двоеглазов. – Опорные части, своего рода балансиры, обеспечат невидимые невооруженному глазу необходимые угловые и линейные перемещения пролетов в случае температурных расширений металла или возможных сейсмических колебаний».

Основной этап строительства железнодорожной части Крымского моста на сегодня – установка пролетов. Этот сложный технологический процесс идет на всех морских и сухопутных участках стройки. Суммарно на 8 строительных участках пролетами уже перекрыто более 15 километров трассы.

На сухопутные опоры собранные на стендах пролеты ставятся кранами, на морские – надвигаются домкратами продольным и поперечным способами. На готовых пролетах последовательно со стороны таманского берега формируется верхнее строение пути железной дороги: на данный момент уложено более 9 из 38 км рельсошпальной решетки.

Завершение установки пролетов на суше и в море планируется в первом квартале 2019 года. Осенью следующего года на мосту будет завершено устройство верхнего строения пути. Железнодорожное движение откроется в декабре 2019 года.

Напомним, почти на всем протяжении строительства путепровода не было серьезных происшествий. Только в октябре во время строительства железнодорожной части Крымского моста между Тузлинской косой и островом один из жд-пролетов упал в воду.

Как сообщили в инфоцентре «Крымский мост», пролет накренился и упал на мелководье в процессе опускания на опоры.

- Предполагается, что это произошло в результате технической неисправности одной из домкратных систем. Никто из строителей не пострадал. Опоры не повреждены, несущая способность не нарушена, - уточнили в пресс-службе.